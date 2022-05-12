Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вдарили крилатою ракетою по Запоріжжю – ОДА

Роман ПетренкоЧетвер, 12 травня 2022, 11:02
фото ілюстративне

12 травня близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю, повідомила обласна державна адміністрація.

Джерело: ОДА у Facebook

Деталі: Не повідомляється, ракета влучила, чи була збита ППО.

За попередніми даними горить приватна будівля.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо: Учора, 11 травня, над Запоріжжям сили протиповітряної оборони збили ракету, але від її уламків інфраструктурний об’єкт зазнав важких руйнувань.

Теми: ЗапоріжжявійнаобстрілРосія
Головне сьогодні

Росія вже проти вступу України не лише до НАТО, а й до ЄС

Кремль намагається підготувати росіян до "приєднання" ОРДЛО – росЗМІ

ФОТОМасові поховання довкола Маріуполя продовжують збільшуватися 

Зведення Генштабу: окупанти штурмують кілька міст на Донбасі, але марно

Експосол Китаю в Україні спрогнозував поразку РФ у війні, але публікацію видалили

оновленоВорог знову вдарив по Кременчуку: чотири "прильоти" в НПЗ

Усі новини...
Кремль відреагував на рішення Фінляндії щодо вступу до НАТО
Авіаудар по Новгород-Сіверському: пошкоджені багато будівель, троє загиблих
Росія зібралася зміцнювати кордон із Україною: боїться обстрілів
Окупанти відкинули можливість екстракції військових із "Азовсталі"
Останні новини
21:24
"Швидка" повернулася пустою. Історія медсестри, яка їхала рятувати маріупольців з "Азовсталі"
21:16
відео"Азов" у Маріуполі, попри все, продовжує вибивати окупантів з позицій
21:16
Найбільша німецька страхова компанія Allianz може повністю вийти з РФ
21:15
Росіяни вбили ще 4 українців на Донеччині
21:03
В Естонії уряд опинився на межі розпаду
21:00
Як покращити українську: добірка ресурсів від Мінкульту
20:46
В агрокомітеті Ради призначили нового голову
20:44
Десантники "приземлили" чергову ворожу пташку - Мі-24
20:41
Німеччина не підтримує постачання літаків Україні
20:41
ФОТО, ВІДЕОУ Києві негода спричинила відключення світла, а також зламалася 400-річна липа
Усі новини...