Росіяни вдарили крилатою ракетою по Запоріжжю – ОДА

12 травня близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю, повідомила обласна державна адміністрація.

Джерело: ОДА у Facebook

Деталі: Не повідомляється, ракета влучила, чи була збита ППО.

Реклама:

За попередніми даними горить приватна будівля.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо: Учора, 11 травня, над Запоріжжям сили протиповітряної оборони збили ракету, але від її уламків інфраструктурний об’єкт зазнав важких руйнувань.