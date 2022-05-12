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Росіяни вдарили крилатою ракетою по Запоріжжю – ОДА

Роман ПетренкоЧетвер, 12 травня 2022, 11:02
Росіяни вдарили крилатою ракетою по Запоріжжю – ОДА
фото ілюстративне

12 травня близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю, повідомила обласна державна адміністрація.

Джерело: ОДА у Facebook

Деталі: Не повідомляється, ракета влучила, чи була збита ППО.

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За попередніми даними горить приватна будівля.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо: Учора, 11 травня, над Запоріжжям сили протиповітряної оборони збили ракету, але від її уламків інфраструктурний об’єкт зазнав важких руйнувань.

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Теми: ЗапоріжжявійнаобстрілРосія
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