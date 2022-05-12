Росіяни вдарили крилатою ракетою по Запоріжжю – ОДА
Четвер, 12 травня 2022, 11:02
12 травня близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю, повідомила обласна державна адміністрація.
Джерело: ОДА у Facebook
Деталі: Не повідомляється, ракета влучила, чи була збита ППО.
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За попередніми даними горить приватна будівля.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо: Учора, 11 травня, над Запоріжжям сили протиповітряної оборони збили ракету, але від її уламків інфраструктурний об’єкт зазнав важких руйнувань.
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