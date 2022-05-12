Ворожа артилерія обстріляла Сумщину: загинув пенсіонер

Вранці з території Росії окупанти обстріляли Сумщину з важкої артилерії, загинув мирний житель.

Джерело: Державна прикордонна служба України, прокуратура Сумщини

Деталі: Загарбники завдали артилерійського удару з боку російського населеного пункту Тьоткіно. Вогонь вівся орієнтовно з САУ, нараховано біля двох десятків пострілів.

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За даними ДПСУ, снаряди розірвалися на відстані близько 6 кілометрів від кордону на околиці одного з населених пунктів Білопільської міської об’єднаної територіальної громади.

Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа, пошкоджено приватні помешкання.

Водночас прокуратура уточнює, що підрозділи збройних сил РФ здійснили артилерійський обстріл по населеному пункту с. Старі Вирки Сумського району Сумської області близько 06:00. На власному подвір’ї загинув 67-річний місцевий житель.

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фото прокуратури

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.