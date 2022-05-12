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Вражеская артиллерия обстреляла Сумщину: погиб пенсионер

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 мая 2022, 12:09
фото ГПСУ

Утром с территории России оккупанты обстреляли Сумщину из тяжелой артиллерии, погиб мирный житель.

Источник: Государственная пограничная служба Украины, прокуратура Сумщины

Детали: Захватчики нанесли артиллерийский удар со стороны российского населенного пункта Теткино. Огонь велся ориентировочно из САУ, насчитано около двух десятков выстрелов.

По данным ГПСУ, снаряды разорвались на расстоянии около 6 километров от границы на окраине одного из населенных пунктов Белопольской городской объединенной территориальной общины.

В результате обстрела погиб один гражданский человек, повреждены частные помещения.

В свою очередь прокуратура уточняет, что подразделения вооруженных сил РФ совершили артиллерийские обстрелы по населенному пункту с. Старые Вырки Сумского района Сумской области около 06:00. Во собственном дворе погиб 67-летний местный житель.

 
фото прокуратуры

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Темы: Сумская областьвойнапрокуратура
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