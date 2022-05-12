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Штайнмаєр знову заговорив про бажання відвідати Україну

"Європейська правда"Четвер, 12 травня 2022, 11:47

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що хотів би відвідати Україну, але у короткостроковій перспективі такий візит поки не планується.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю MDR.

Коли його запитали, чи хоче він поїхати в Україну, Штайнмаєр сказав, що радий, що дипломатичні непорозуміння між Німеччиною та Україною вирішені.

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Цьому, за його словами, також сприяли візити спікерки Бундестагу Бербель Бас та федерального міністра закордонних справ Анналени Бербок, а також відновлення роботи посольства Німеччини в Україні.

"Це сигнали, які надійшли до Києва. Тому зараз має бути прийняте рішення, хто й коли буде робити візит. Блокади більше немає" - сказав Штайнмаєр.

"Я не маю жодних конкретних планів подорожей у дуже короткій перспективі. Але я припускаю, що з паном Зеленським я зустрінуся" - додав він.

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Нагадаємо, раніше у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруга через відмову у візиті Штайнмаєру - українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією, запросивши натомість федерального канцлера.

Олаф Шольц визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, та натякнув, що чекає від України кроків назустріч для залагодження цієї ситуації. 

Теми: НімеччинаУкраїна
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