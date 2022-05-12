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Штайнмайер снова заговорил о желании посетить Украину

"Европейская правда"Четверг, 12 мая 2022, 11:47

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что хотел бы посетить Украину, но в краткосрочной перспективе такой визит пока не планируется.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью MDR.

Когда его спросили, хочет ли он уехать в Украину, Штайнмайер сказал, что рад, что дипломатические недоразумения между Германией и Украиной решены.

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Этому, по его словам, также способствовали визиты спикера Бундестага Бербель Бас и федерального министра иностранных дел Анналены Бербок, а также возобновление работы посольства Германии в Украине.

"Это сигналы, поступившие в Киев. Поэтому сейчас должно быть принято решение, кто и когда будет совершать визит. Блокады больше нет", - сказал Штайнмайер.

"У меня нет конкретных планов путешествий в очень короткой перспективе. Но я предполагаю, что с Зеленским я встречусь" - добавил он.

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Напомним, ранее в отношениях Киева и Берлина возникло дополнительное напряжение из-за отказа в визите Штайнмайера - украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией, пригласив федерального канцлера.

Олаф Шольц признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер, и намекнул, что ждет от Украины шагов навстречу для решения этой ситуации.

Темы: ГерманияУкраина
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