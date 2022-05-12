Російський суд дав 5 кримським татарам 12-14 років колонії
Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону засудив п'ятьох кримських татар мусульман до 12-14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першими 5 роками у в'язниці.
Джерело: "Кримська солідарність"
Деталі: Звукооператора Тофіка Абдулгазієва, техніка мобільних телефонів Владлена Абдулкадирова, газоелектрозварювальника Іззета Абдуллаєва, столяра та будівельника Меджита Абдурахманова засудили до 12 років колонії суворого режиму з першими 5 роками у в'язниці та обмеженням волі на 1 рік після звільнення.
Будівельника Біляла Аділова засудили до 14 років колонії з першими 5 роками у в'язниці та обмеженням волі на 1 рік та 6 місяців після звільнення.
Політв'язні після виходу з колонії змушені будуть не залишати без згоди ФСВП житло з 23 вечора до 6-ї ранку, не відвідувати місця розпивання спиртних напоїв, не виїжджати за територію муніципального утворення, не змінювати місце проживання або перебування, не змінювати місце роботи, відмічатись у ФСВП.
Повідомляється, що прокурор раніше просив дати всім підсудним по 15 років колонії.
Адвокат Еміль Курбедінов назвав вироки "абсолютно незаконними", але "очікуваними". Він також висловив сподівання, що ніхто з засуджених не сидітиме стільки і що вони вийдуть у найближчому майбутньому.
Передісторія:
- Засуджених кримських татар ФСБ затримала 27 березня 2019 року. Тоді під час масштабних обшуків у Кам'янці, Строганівці, Білому затримали 25 чоловіків – кримських татар мусульман. Пізніше вони стали фігурантами наймасовішої справи у Криму.
- Усім затриманим висунули звинувачення у тероризмі та підготовці до захоплення влади в Криму. Також усім їм інкримінували членство в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною.
- Все обвинувачення будувалося на свідченнях прихованого свідка під псевдонімом "Фарітов", перевірити його слова неможливо.
- За даними "Кримської солідарності", зараз у Криму за подібними обвинуваченнями заарештовано, перебуває під слідством і засуджено вже понад 80 людей.
- Кількість таких затриманих зростає з кожним новим обшуком на території півострова.