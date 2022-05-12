Російський суд дав 5 кримським татарам 12-14 років колонії

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону засудив п'ятьох кримських татар мусульман до 12-14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першими 5 роками у в'язниці.

Джерело: "Кримська солідарність"

Деталі: Звукооператора Тофіка Абдулгазієва, техніка мобільних телефонів Владлена Абдулкадирова, газоелектрозварювальника Іззета Абдуллаєва, столяра та будівельника Меджита Абдурахманова засудили до 12 років колонії суворого режиму з першими 5 роками у в'язниці та обмеженням волі на 1 рік після звільнення.

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Будівельника Біляла Аділова засудили до 14 років колонії з першими 5 роками у в'язниці та обмеженням волі на 1 рік та 6 місяців після звільнення.

Фото "Кримської солідарності"

Політв'язні після виходу з колонії змушені будуть не залишати без згоди ФСВП житло з 23 вечора до 6-ї ранку, не відвідувати місця розпивання спиртних напоїв, не виїжджати за територію муніципального утворення, не змінювати місце проживання або перебування, не змінювати місце роботи, відмічатись у ФСВП.

Фото "Кримської солідарності"

Повідомляється, що прокурор раніше просив дати всім підсудним по 15 років колонії.

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Адвокат Еміль Курбедінов назвав вироки "абсолютно незаконними", але "очікуваними". Він також висловив сподівання, що ніхто з засуджених не сидітиме стільки і що вони вийдуть у найближчому майбутньому.

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