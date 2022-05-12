Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російський суд дав 5 кримським татарам 12-14 років колонії

Ірина БалачукЧетвер, 12 травня 2022, 12:52
Російський суд дав 5 кримським татарам 12-14 років колонії
ФОТО "КРИМСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ"

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону засудив п'ятьох кримських татар мусульман до 12-14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першими 5 роками у в'язниці.

Джерело: "Кримська солідарність"

Деталі: Звукооператора Тофіка Абдулгазієва, техніка мобільних телефонів Владлена Абдулкадирова, газоелектрозварювальника Іззета Абдуллаєва, столяра та будівельника Меджита Абдурахманова засудили до 12 років колонії суворого режиму з першими 5 роками у в'язниці та обмеженням волі на 1 рік після звільнення.

Реклама:

Будівельника Біляла Аділова засудили до 14 років колонії з першими 5 роками у в'язниці та обмеженням волі на 1 рік та 6 місяців після звільнення. 

 
Фото "Кримської солідарності"

Політв'язні після виходу з колонії змушені будуть не залишати без згоди ФСВП житло з 23 вечора до 6-ї ранку, не відвідувати місця розпивання спиртних напоїв, не виїжджати за територію муніципального утворення, не змінювати місце проживання або перебування, не змінювати місце роботи, відмічатись у ФСВП. 

 
Фото "Кримської солідарності"

Повідомляється, що прокурор раніше просив дати всім підсудним по 15 років колонії.

ВІДЕО ДНЯ

Адвокат Еміль Курбедінов назвав вироки "абсолютно незаконними", але "очікуваними". Він також висловив сподівання, що ніхто з засуджених не сидітиме стільки і що вони вийдуть у найближчому майбутньому.

Передісторія:

  • Засуджених кримських татар ФСБ затримала 27 березня 2019 року. Тоді під час масштабних обшуків у Кам'янці, Строганівці, Білому затримали 25 чоловіків – кримських татар мусульман. Пізніше вони стали фігурантами наймасовішої справи у Криму.
  • Усім затриманим висунули звинувачення у тероризмі та підготовці до захоплення влади в Криму. Також усім їм інкримінували членство в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною.
  • Все обвинувачення будувалося на свідченнях прихованого свідка під псевдонімом "Фарітов", перевірити його слова неможливо.
  • За даними "Кримської солідарності", зараз у Криму за подібними обвинуваченнями заарештовано, перебуває під слідством і засуджено вже понад 80 людей.
  • Кількість таких затриманих зростає з кожним новим обшуком на території півострова.

Теми: Кримкримські татариРосіясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Крим
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Останні новини
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
Усі новини...
Реклама: