Российский суд дал 5 крымским татарам 12-14 лет колонии

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил 5 крымских татар мусульман к 12-14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с первыми 5 годами в тюрьме.

Источник: "Крымская солидарность"

Детали: Звукооператора Тофика Абдулгазиева, техника мобильных телефонов Владлена Абдулкадырова, газоэлектросварщика Иззета Абдуллаева, столяра и строителя Меджита Абдурахманова приговорили к 12 годам колонии строгого режима с первыми 5 годами в тюрьме и ограничением свободы на 1 год после освобождения.

Строителя Биляла Адилова приговорили к 14 годам колонии с первыми 5 годами в тюрьме и ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев после освобождения.

Фото "Крымской солидарности"

Политзаключенные после выхода из колонии должны будут не покидать без согласия ФСИН жилище с 23 вечера до 6 утра, не посещать места распития спиртных напитков, не выезжать за территорию муниципального образования, не менять место жительства или пребывания, не менять место работы, отмечаться во ФСИН.

Фото "Крымской солидарности"

Сообщается, что прокурор ранее просил дать всем подсудимым по 15 лет колонии.

Адвокат Эмиль Курбединов назвал приговоры "абсолютно незаконными", но "ожидаемыми". Он также выразил надежду, что никто из осужденных не будет столько сидеть и что они выйдут в скором будущем.

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