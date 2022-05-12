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Российский суд дал 5 крымским татарам 12-14 лет колонии

Ирина БалачукЧетверг, 12 мая 2022, 12:52
ФОТО "КРЫМСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ"

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил 5 крымских татар мусульман к 12-14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с первыми 5 годами в тюрьме.

Источник: "Крымская солидарность"  

Детали: Звукооператора Тофика Абдулгазиева, техника мобильных телефонов Владлена Абдулкадырова, газоэлектросварщика Иззета Абдуллаева, столяра и строителя Меджита Абдурахманова приговорили к 12 годам колонии строгого режима с первыми 5 годами в тюрьме и ограничением свободы на 1 год после освобождения.

Строителя Биляла Адилова приговорили к 14 годам колонии с первыми 5 годами в тюрьме и ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев после освобождения.

 
Фото "Крымской солидарности"

Политзаключенные после выхода из колонии должны будут не покидать без согласия ФСИН жилище с 23 вечера до 6 утра, не посещать места распития спиртных напитков, не выезжать за территорию муниципального образования, не менять место жительства или пребывания, не менять место работы, отмечаться во ФСИН. 

 
Фото "Крымской солидарности"

Сообщается, что прокурор ранее просил дать всем подсудимым по 15 лет колонии. 

Адвокат Эмиль Курбединов назвал приговоры "абсолютно незаконными", но "ожидаемыми". Он также выразил надежду, что никто из осужденных не будет столько сидеть и что они выйдут в скором будущем.

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Предыстория:

  • Осужденных крымских татар ФСБ задержала 27 марта 2019 года. Тогда во время масштабных обысков в Каменке, Строгановке, Белом задержали 25 мужчин – крымских татар мусульман. Позже они стали фигурантами самого массового дела в Крыму.
  • Всем задержанным выдвинули обвинение в терроризме и подготовке к захвату власти в Крыму. Также всем им вменяли членство в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.
  • Все обвинение строилось на показаниях скрытого свидетеля под псевдонимом "Фаритов", проверить которые невозможно.
  • По данным "Крымской солидарности", сейчас в Крыму по подобным обвинениям арестовано, находится под следствием и осуждено уже более 80 человек.
  • Количество таких людей растет с каждым новым обыском на территории полуострова.

Темы: Крымкрымские татарыРосcиясуд
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