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Ексрадник Меркель вважає неможливим звільнення Донбасу військовим чином

"Європейська правда"Четвер, 12 травня 2022, 13:22

Колишній військово-політичний радник ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, колишній бригадний генерал Еріх Вад застерігає від недооцінки російських військ в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Вад зізнався, що спочатку переоцінив російських військових і припустив, що російська армія зайде до Києва.

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"Я їх переоцінив і недооцінив волю українців до опору. Сьогодні, однак, є ризики недооцінити росіян", – сказав Вад.

За його словами, розташування сил і їхній характер зараз визначають росіяни.

"Вони повільно просуваються на Донбасі, на фронті шириною близько 500 кілометрів зі 100 000 осіб", - сказав Вад.

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На його думку, зараз українцям важливо не покладатися на рішучу контратаку звичайними, особливо важкоброньованими силами.

"Звільнення Донбасу військовим чином неможливо. Росіяни занадто сильні для цього, вони мають військове панування на землі та в повітрі. Шанс українців – затягнути конфлікт, роздути ціну для росіян і втомити їх. Зрештою, це може привести до перемоги" - вважає Вад.

Нагадаємо, раніше Еріх Вад висловився проти поставок в Україну важкого озброєння.

Теми: МеркельДонбас
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