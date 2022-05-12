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Ексрадник Меркель вважає неможливим звільнення Донбасу військовим чином

"Європейська правда"Четвер, 12 травня 2022, 13:22

Колишній військово-політичний радник ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, колишній бригадний генерал Еріх Вад застерігає від недооцінки російських військ в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Вад зізнався, що спочатку переоцінив російських військових і припустив, що російська армія зайде до Києва.

"Я їх переоцінив і недооцінив волю українців до опору. Сьогодні, однак, є ризики недооцінити росіян", – сказав Вад.

За його словами, розташування сил і їхній характер зараз визначають росіяни.

"Вони повільно просуваються на Донбасі, на фронті шириною близько 500 кілометрів зі 100 000 осіб", - сказав Вад.

На його думку, зараз українцям важливо не покладатися на рішучу контратаку звичайними, особливо важкоброньованими силами.

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"Звільнення Донбасу військовим чином неможливо. Росіяни занадто сильні для цього, вони мають військове панування на землі та в повітрі. Шанс українців – затягнути конфлікт, роздути ціну для росіян і втомити їх. Зрештою, це може привести до перемоги" - вважає Вад.

Нагадаємо, раніше Еріх Вад висловився проти поставок в Україну важкого озброєння.

Теми: МеркельДонбас
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