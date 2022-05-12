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Экс-советник Меркель считает невозможным освобождение Донбасса военным путем

"Европейская правда"Четверг, 12 мая 2022, 13:22

Бывший военно-политический советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывший бригадный генерал Эрих Вад предостерегает от недооценки российских войск в Украине.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Spiegel.

Вад признался, что сначала переоценил российских военных и предположил, что армия РФ войдет в Киев.

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"Я их переоценил и недооценил волю украинцев к сопротивлению. Сегодня, однако, есть риски недооценить россиян", – сказал Вад.

По его словам, расположение сил и их характер сейчас определяют россияне.

"Они медленно продвигаются на Донбассе, на фронте шириной около 500 километров из 100 000 человек", - сказал Вад.

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По его мнению, сейчас украинцам важно не полагаться на решительную контратаку обычными, особенно тяжелобронированными силами.

"Освобождение Донбасса военным образом невозможно. Россияне слишком сильны для этого, у них есть военное господство на земле и в воздухе. Шанс украинцев – затянуть конфликт, раздуть цену для россиян и утомить их. В конце концов, это может привести к победе" - считает Вад.

Напомним, ранее Эрих Вад высказался против поставок в Украину тяжелого вооружения.

Темы: МеркельДонбасс
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