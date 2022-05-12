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Генсек НАТО: вступ Фінляндії до Альянсу пройде швидко

"Європейська правда"Четвер, 12 травня 2022, 13:44

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство Фінляндії зміцнить як альянс, так і саму країну.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо Фінляндія вирішить подати заявку, її тепло приймуть до НАТО, а процес вступу пройде гладко і швидко", - заявив Столтенберг.

Він додав, що Фінляндія є одним із найближчих партнерів НАТО, "зріла демократія, член Європейського Союзу і зробить важливий внесок у євроатлантичну безпеку".

12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

Остаточне рішення подати заявку на членство в НАТО вимагатиме голосування в парламенті.

Нагадаємо, 11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії, відвідавши обидві нордичні країни. 

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Теми: НАТОФінляндіяШвеція
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