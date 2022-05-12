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Генсек НАТО: вступление Финляндии в Альянс пройдет быстро

"Европейская правда"Четверг, 12 мая 2022, 13:44

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Финляндии укрепит как альянс, так и саму страну.

Об этом пишет BBC, сообщает "Европейская правда".

"Если Финляндия решит подать заявку, ее тепло примут в НАТО, а процесс вступления пройдет гладко и быстро", – заявил Столтенберг.

Он добавил, что Финляндия является одним из ближайших партнеров НАТО, это "зрелая демократия, член Европейского Союза и внесет важный вклад в евроатлантическую безопасность".

12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.

Окончательное решение подать заявку на членство в НАТО потребует голосования в парламенте.

Напомним, 11 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии, посетив обе нордические страны.

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Темы: НАТОФинляндияШвеция
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