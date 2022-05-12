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Авіаудар по Новгород-Сіверському: троє загиблих, 19 поранених

Роман Петренко, Катерина ТищенкоЧетвер, 12 травня 2022, 21:46

Росіяни вночі нанесли авіаудар по Новгород-Сіверському Чернігівської області, внаслідок чого троє людей загинули, 19 поранені.

Джерело: Оперативне командування "Північ", радник голови Чернігівської ОВА Андрій Подорван в ефірі Hromadske

Деталі: Російськими військами було випущено декілька ракет по місцевій школі та інтернату.

Також зазнали пошкоджень адміністративні споруди: Новгород-Сіверська РДА, гуртожиток медичного коледжу, магазин N°10 та приватні будинки, які знаходились неподалік епіцентру вибухів.

Спочатку повідомлялося, що внаслідок події загинуло 3 особи, 12 осіб постраждали.

Пізніше радник голови Чернігівської ОВА Андрій Подорван в ефірі Hromadske повідомив, що кількість поранених від авіаударів по Новгород-Сіверському на Чернігівщині зросла до 19, загиблих залишається троє.

Передісторія: Росіяни завдали кілька авіаударів по школах у  місті Новгород-Сіверський, є загиблі та поранені.

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Теми: Чернігівська областьобстрілобстрілвійна
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