Авіаудар по Новгород-Сіверському: троє загиблих, 19 поранених
Росіяни вночі нанесли авіаудар по Новгород-Сіверському Чернігівської області, внаслідок чого троє людей загинули, 19 поранені.
Джерело: Оперативне командування "Північ", радник голови Чернігівської ОВА Андрій Подорван в ефірі Hromadske
Деталі: Російськими військами було випущено декілька ракет по місцевій школі та інтернату.
Також зазнали пошкоджень адміністративні споруди: Новгород-Сіверська РДА, гуртожиток медичного коледжу, магазин N°10 та приватні будинки, які знаходились неподалік епіцентру вибухів.
Спочатку повідомлялося, що внаслідок події загинуло 3 особи, 12 осіб постраждали.
Пізніше радник голови Чернігівської ОВА Андрій Подорван в ефірі Hromadske повідомив, що кількість поранених від авіаударів по Новгород-Сіверському на Чернігівщині зросла до 19, загиблих залишається троє.
Передісторія: Росіяни завдали кілька авіаударів по школах у місті Новгород-Сіверський, є загиблі та поранені.