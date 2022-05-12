Авиаудар по Новгород-Северскому: повреждено много зданий, трое погибших
Россияне ночью нанесли авиаудар по Новгород-Северскому Черниговской области, вследствие чего 3 человека погибли, 19 получили ранения.
Источник: Оперативное командование "Север", советник главы Черниговской ОВА Андрей Подорван в эфире Hromadske
Детали: Российскими войсками было выпущено несколько ракет по местной школе и интернату.
Также получили повреждения административные сооружения: Новгород-Северская РГА, общежитие медицинского колледжа, магазин N°10 и частные дома, которые находились неподалеку от эпицентра взрывов.
Сначала сообщалось, что в результате происшествия погибли 3 человека, 12 человек пострадали.
Позже советник главы Черниговской ОВА Андрей Подорван в эфире Hromadske сообщил, что количество раненых от авиаударов по Новгород-Северскому на Черниговщине возросло до 19, погибших остается трое.
Предыстория: Россияне нанесли несколько авиаударов по школам в городе Новгород-Северский, погибли и ранены.