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Авиаудар по Новгород-Северскому: повреждено много зданий, трое погибших

Роман Петренко, Катерина ТищенкоЧетверг, 12 мая 2022, 21:46

Россияне ночью нанесли авиаудар по Новгород-Северскому Черниговской области, вследствие чего 3 человека погибли, 19 получили ранения. 

Источник: Оперативное командование "Север", советник главы Черниговской ОВА Андрей Подорван в эфире Hromadske

Детали: Российскими войсками было выпущено несколько ракет по местной школе и интернату.

Также получили повреждения административные сооружения: Новгород-Северская РГА, общежитие медицинского колледжа, магазин N°10 и частные дома, которые находились неподалеку от эпицентра взрывов.

Сначала сообщалось, что в результате происшествия погибли 3 человека, 12 человек пострадали.

Позже советник главы Черниговской ОВА Андрей Подорван в эфире Hromadske сообщил, что количество раненых от авиаударов по Новгород-Северскому на Черниговщине возросло до 19, погибших остается трое.

Предыстория: Россияне нанесли несколько авиаударов по школам в городе Новгород-Северский, погибли и ранены.

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Темы: Черниговская областьобстрелобстрелвойна
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