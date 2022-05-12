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В ОП чекають на візит Штайнмаєра і Шольца до Києва

"Європейська правда"Четвер, 12 травня 2022, 14:47

В Офісі президента чекають на візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра і канцлера Олафа Шольца до Києва.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга у відеозверненні, оприлюдненому на сторінці ОП у Facebook.

Він відзначив посилення динаміки відносин України з Німеччиною.

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"У президента відбулася телефонна розмова з президентом Штайнмаєром. Після цього президент України прийняв у Києві президентку Бундестагу, прийняв міністра закордонних справ, і також вчора відбулася розмова з федеральним канцлером Шольцом", - сказав Сибіга.

"Це надзвичайно важливо. Є чітке розуміння спільних інтересів. Є спільні оцінки тих викликів, які на сьогодні стоять і перед Європою, і перед Україною. Ми чітко розуміємо алгоритм взаємодії і ми очікуємо подальших візитів німецьких лідерів, і президента, і канцлера до Києва",  - заявив він.

Як повідомлялося, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що хотів би відвідати Україну, але у короткостроковій перспективі такий візит поки не планується.

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Нагадаємо, раніше у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруга через відмову у візиті Штайнмаєру - українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією, запросивши натомість федерального канцлера.

Олаф Шольц визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, та натякнув, що чекає від України кроків назустріч для залагодження цієї ситуації. 

Теми: НімеччинаШольцКиїв
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