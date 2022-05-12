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В ОП ждут визита Штайнмайера и Шольца в Киев

"Европейская правда"Четверг, 12 мая 2022, 14:47

В Офисе президента ожидают визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца в Киев.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига в видеообращении, обнародованном на странице ОП в Facebook.

Он отметил усиление динамики отношений с Германией.

"У президента состоялся телефонный разговор с президентом Штайнмайером. После этого президент Украины принял в Киеве президентку Бундестага, принял министра иностранных дел, и также вчера состоялся разговор с федеральным канцлером Шольцем", - сказал Сибига.

"Это чрезвычайно важно. Есть четкое понимание общих интересов. Есть общие оценки тех вызовов, которые сегодня стоят и перед Европой, и перед Украиной. Мы четко понимаем алгоритм взаимодействия и мы ожидаем дальнейших визитов немецких лидеров, и президента, и канцлера в Киев",  – заявил он.

Как сообщалось, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что хотел бы посетить Украину, но в краткосрочной перспективе такой визит пока не планируется.

Напомним, ранее в отношениях Киева и Берлина возникло дополнительное напряжение из-за отказа в визите Штайнмайеру - украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией, пригласив федерального канцлера.

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Олаф Шольц признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Франк-Вальтер Штайнмайер, и намекнул, что ждет от Украины шагов навстречу для решения этой ситуации.

Темы: ГерманияШольцКиев
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