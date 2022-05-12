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Саміт ЄС обговорить заявку України на членство в червні - МЗС Франції

"Європейська правда"Четвер, 12 травня 2022, 15:58
Саміт ЄС обговорить заявку України на членство в червні - МЗС Франції
фото Pixabay

Глави держав та урядів країн ЄС обговорять заявку України на вступ до Європейського Союзу на саміті у червні.

Про це на брифінгу 12 травня повідомив представник МЗС Франції, яка зараз головує в Раді ЄС, пише "Європейська правда".

"Як неодноразово нагадували президент республіки та міністр закордонних справ, Україна є частиною європейської родини. Заявка України на членство в Європейському Союзі, яка зараз розглядається Європейською комісією, буде обговорена на рівні глав держав і урядів у Європейській раді цього місяця в червні", - зазначив представник французького МЗС.

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Представник міністерства комендував заяву глави українського МЗС Дмитра Кулеби про те, що Україна хоче зарезервувати місце в Європейському Союзі, навіть якщо для отримання повноправного членства знадобиться час.

"Йдеться не про найшвидше членство України у ЄС. Але для нас дуже важливо, щоби це місце було зарезервоване за Україною", - сказав Кулеба в інтерв’ю німецькому мовнику ARD.

Україна розраховує отримати статус кандидата на членство в ЄС вже у червні цього року за результатами саміту лідерів ЄС 23-24 червня.

ВІДЕО ДНЯ

9 травня Україна завершила заповнення другої і фінальної частини опитувальника для отримання статусу країни-кандидата. 

Надання статусу кандидата на членство в Євросоюзі, перш за все, є політичним сигналом – першим кроком до визнання того, що країна-кандидат одного дня стане членом ЄС.

Про те, які переваги може отримати Україна у разі набуття статусу кандидата, читайте в статті Фінансування та поштовх до реформ: що дасть Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Теми: ЄСФранціяєвроінтеграція
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