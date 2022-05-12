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Саммит ЕС обсудит заявку Украины на членство в июне - МИД Франции

"Европейская правда"Четверг, 12 мая 2022, 15:58
Саммит ЕС обсудит заявку Украины на членство в июне - МИД Франции
фото Pixabay

Главы государств и правительств стран ЕС обсудят заявку Украины на вступление в Европейский Союз на саммите в июне.

Об этом на брифинге 12 мая сообщил представитель МИД Франции, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, пишет "Европейская правда".

"Как неоднократно напоминали президент республики и министр иностранных дел, Украина является частью европейской семьи. Заявка Украины на членство в Европейском Союзе, рассматриваемая сейчас Европейской комиссией, будет обсуждена на уровне глав государств и правительств в Европейском совете в июне", - отметил представитель французского МИД.

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Представитель министерства прокомментировал заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Украина хочет зарезервировать место в Европейском Союзе, даже если для получения полноправного членства потребуется время.

"Речь идет не о самом быстром членстве Украины в ЕС. Но для нас очень важно, чтобы это место было зарезервировано за Украиной", - сказал Кулеба в интервью немецкому вещателю ARD.

Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в ЕС уже в июне этого года по результатам саммита лидеров ЕС 23-24 июня.

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9 мая Украина завершила заполнение второй и финальной части опросника для получения статуса страны-кандидата.

Предоставление статуса кандидата на членство в Евросоюзе прежде всего является политическим сигналом – первым шагом к признанию того, что страна-кандидат однажды станет членом ЕС.

О том, какие преимущества может получить Украина с обретением статуса кандидата, читайте в статье Финансирование и толчок к реформам: что даст Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Темы: ЕСФранцияевроинтеграция
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