Віцеканцлер Німеччини: Поки що не можемо дозволити повне ембарго на газ РФ

Віцеканцлер та міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що його країна поки що не може дозволити собі запровадити повне ембарго на російський газ.

Про це Габек сказав на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Берліні у четвер, повідомляє "Європейська правда".

"Зараз, на цей час, ми не можемо собі дозволити ввести повне ембарго. Ми наповнили газові сховища на 40%. Цього буде достатньо для літніх місяців", - сказав він, додавши, що умов для зимівлі без російського газу немає.

Габек запевнив, що у перспективі Німеччина повинна повністю прибрати залежність від російського газу, але для цього слід посилювати економіку іншими джерелами енергії та іншими постачальниками.

"Ми зробимо все необхідне в інфраструктурному плані, щоб ввести це ембарго", - запевнив Габек.

Він нагадав, що Німеччина погодилась ввести нафтове ембарго, тому не може дозволити собі руйнування економіки, забороняючи ще й імпорт російського газу.

Нагадаємо, у четвер стало відомо, що німецькі дочірні підприємства колишньої "дочки" компанії "Газпром" з середи припинили отримувати газ із Росії.

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Це відбулося після того, як Росія ввела санкції щодо групи Gazprom Germania, що перебуває під управлінням німецької влади.