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Вице-канцлер Германии: Пока не можем позволить полное эмбарго на газ из РФ

"Европейская правда"Четверг, 12 мая 2022, 16:50
Роберт Хабек, picture alliance via Getty Images

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что его страна пока не может позволить ввести полное эмбарго на российский газ.

Об этом Хабек сказал на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Берлине в четверг, сообщает "Европейская правда".

"Сейчас мы не можем себе позволить ввести полное эмбарго. Мы наполнили газовые хранилища на 40%. Этого будет достаточно для летних месяцев", - сказал он, добавив, что условий для зимовки без российского газа нет.

Хабек заверил, что в перспективе Германия должна полностью устранить зависимость от российского газа, но для этого следует усиливать экономику другими источниками энергии и другими поставщиками.

"Мы сделаем все необходимое в инфраструктурном плане, чтобы ввести это эмбарго", – заверил министр.

Он напомнил, что Германия согласилась ввести нефтяное эмбарго, поэтому не может позволить себе разрушение экономики, запрещая еще и импорт российского газа.

Напомним, в четверг стало известно, что немецкие дочерние предприятия бывшей "дочки" компании "Газпром" со среды перестали получать газ из России.

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Это произошло после того, как Россия ввела санкции в отношении находящейся под управлением немецких властей группы Gazprom Germania.

Темы: ГерманиягазРосcия
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