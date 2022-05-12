Вице-канцлер Германии: Пока не можем позволить полное эмбарго на газ из РФ

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что его страна пока не может позволить ввести полное эмбарго на российский газ.

Об этом Хабек сказал на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Берлине в четверг, сообщает "Европейская правда".

"Сейчас мы не можем себе позволить ввести полное эмбарго. Мы наполнили газовые хранилища на 40%. Этого будет достаточно для летних месяцев", - сказал он, добавив, что условий для зимовки без российского газа нет.

Хабек заверил, что в перспективе Германия должна полностью устранить зависимость от российского газа, но для этого следует усиливать экономику другими источниками энергии и другими поставщиками.

"Мы сделаем все необходимое в инфраструктурном плане, чтобы ввести это эмбарго", – заверил министр.

Он напомнил, что Германия согласилась ввести нефтяное эмбарго, поэтому не может позволить себе разрушение экономики, запрещая еще и импорт российского газа.

Напомним, в четверг стало известно, что немецкие дочерние предприятия бывшей "дочки" компании "Газпром" со среды перестали получать газ из России.

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Это произошло после того, как Россия ввела санкции в отношении находящейся под управлением немецких властей группы Gazprom Germania.