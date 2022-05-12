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Кулеба: надання Україні статусу кандидата на членство - це тест на щирість

"Європейська правда"Четвер, 12 травня 2022, 17:27

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення країн ЄС надати або не надати Україні статус кандидата на членство є тестом на те, наскільки європейські партнери щирі у відносинах з Україною, та визначить майбутню історію Європи. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Берліні на спільній пресконференції з віцеканцлером і міністром економіки Німеччини Робертом Габеком. 

Дмитро Кулеба зазначив, що у Києві розуміють, що не йдеться про миттєвий вступ до ЄС без проходження певного шляху, і Україна не має наміру "перестрибнути через голову" держав Західних Балкан- що є доволі поширеним аргументами у Німеччині. "Надання Україні статусу кандидата на членство - це долучення України до Західних Балкан, які вже знаходяться у процесі, а не перестрибування через голову", - зазначив він.

"Два з половиною місяці ми чуємо з Німеччини та інших країн "Україна, ви нас надихаєте", "Українці - ви найкращі", "Україна є частиною нашої європейської родини, одна з нас". Надання Україні статусу кандидата на членство в червні цього року - це тест, який або продемонструє, що всі ці слова були лише словами і насправді ніхто нас не чекає і не готовий переводити правильні важливі слова у реальні дії, або це буде підтвердження того, що коли Європа щось говорить - вона саме це має на увазі. Ненадання статусу кандидата буде вбивством надії, яка є в українському народі", - наголосив Дмитро Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що зараз унікальний момент історії, коли 91% українців виступають за членство у ЄС, і в Німеччині публічна підтримка інтеграції України в ЄС також є найвищою в історії. 

"У політиків немає жодних раціональних аргументів для того, щоб відмовити Україні. Хто наважиться це зробити, продемонструє ту проблему, про яку слушно говорив Габек - непослідовність європейської політики. Якщо Європа послідовна, то за словами про те, що ми є частиною однієї сім’ї, має настати юридичний акт - надання Україні статусу кандидата і фіксація цього моменту в історії", - підкреслив він.

Дмитро Кулеба наголосив, що це рішення не можна делегувати політикам майбутнього, тому що історія твориться "тут і зараз", і від нинішнього покоління залежить, в який бік поверне історія Європи. 

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Теми: Кулеба Дмитро
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