Кулеба: предоставление Украине статуса кандидата на членство – это тест на искренность

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение стран ЕС предоставить или не предоставить Украине статус кандидата на членство – это тест на то, насколько искренни европейские партнеры в отношениях с Украиной, и это определит будущую историю Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с вице-канцлером и министром экономики Германии Робертом Хабеком.

Дмитрий Кулеба отметил, что в Киеве понимают, что речь не идет о мгновенном вступлении в ЕС без прохождения определенного пути, и Украина не намерена "перепрыгнуть через голову" государств Западных Балкан – что является довольно распространенным аргументами в Германии. "Предоставление Украине статуса кандидата на членство – это присоединение Украины к Западным Балканам, которые уже находятся в процессе, а не перепрыгивание через голову", – отметил он.

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"Два с половиной месяца мы слышим от Германии и других стран: "Украина, вы нас вдохновляете", "Украинцы – вы лучшие", "Украина является частью нашей европейской семьи, она одна из нас". Предоставление Украине статуса кандидата на членство в июне этого года – это тест, который либо продемонстрирует, что все эти слова были только словами и на самом деле никто нас не ждет и не готов переводить правильные важные слова в реальные действия, либо это будет подтверждение того, что когда Европа что-то говорит – она именно это имеет в виду. Непредоставление статуса кандидата будет убийством надежд, которые есть у украинского народа", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Глава МИД отметил, что сейчас уникальный момент истории, когда 91% украинцев выступают за членство в ЕС, и в Германии публичная поддержка интеграции Украины в ЕС также является самой высокой в ​​истории.

"У политиков нет никаких рациональных аргументов для того, чтобы отказать Украине. Кто решится это сделать, продемонстрирует ту проблему, о которой правильно говорил Хабек – непоследовательность европейской политики. Если Европа последовательна, то за словами о том, что мы являемся частью одной семьи, должен наступить юридический акт – предоставление Украине статуса кандидата и фиксация этого момента в истории", – подчеркнул он.

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Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это решение нельзя делегировать политикам будущего, потому что история творится "здесь и сейчас", и от нынешнего поколения зависит, в какую сторону повернет история Европы.