Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: предоставление Украине статуса кандидата на членство – это тест на искренность

"Европейская правда"Четверг, 12 мая 2022, 17:27

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение стран ЕС предоставить или не предоставить Украине статус кандидата на членство – это тест на то, насколько искренни европейские партнеры в отношениях с Украиной, и это определит будущую историю Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с вице-канцлером и министром экономики Германии Робертом Хабеком.

Дмитрий Кулеба отметил, что в Киеве понимают, что речь не идет о мгновенном вступлении в ЕС без прохождения определенного пути, и Украина не намерена "перепрыгнуть через голову" государств Западных Балкан – что является довольно распространенным аргументами в Германии. "Предоставление Украине статуса кандидата на членство – это присоединение Украины к Западным Балканам, которые уже находятся в процессе, а не перепрыгивание через голову", – отметил он.

"Два с половиной месяца мы слышим от Германии и других стран: "Украина, вы нас вдохновляете", "Украинцы – вы лучшие", "Украина является частью нашей европейской семьи, она одна из нас". Предоставление Украине статуса кандидата на членство в июне этого года – это тест, который либо продемонстрирует, что все эти слова были только словами и на самом деле никто нас не ждет и не готов переводить правильные важные слова в реальные действия, либо это будет подтверждение того, что когда Европа что-то говорит – она именно это имеет в виду. Непредоставление статуса кандидата будет убийством надежд, которые есть у украинского народа", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Глава МИД отметил, что сейчас уникальный момент истории, когда 91% украинцев выступают за членство в ЕС, и в Германии публичная поддержка интеграции Украины в ЕС также является самой высокой в ​​истории.

"У политиков нет никаких рациональных аргументов для того, чтобы отказать Украине. Кто решится это сделать, продемонстрирует ту проблему, о которой правильно говорил Хабек – непоследовательность европейской политики. Если Европа последовательна, то за словами о том, что мы являемся частью одной семьи, должен наступить юридический акт – предоставление Украине статуса кандидата и фиксация этого момента в истории", – подчеркнул он.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это решение нельзя делегировать политикам будущего, потому что история творится "здесь и сейчас", и от нынешнего поколения зависит, в какую сторону повернет история Европы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Кулеба Дмитрий
Главное сегодня

Зеленский рассказал, видят ли власти угрозу со стороны Приднестровья

Боррель убежден, что ЕС одобрит нефтяное эмбарго против России

фотоВ Приднестровье "силовики" говорят о попытках поджечь нефтебазу и военкомат

фотоМариуполь: РФ утром начала наземную операцию – враги пытаются захватить "Азовсталь"

Шольц в Бундестаге будет объяснять свою нерешительность по поводу поставок оружия Украине

Враг стягивает артиллерию в Брянскую область для обстрелов Черниговщины – сводка

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба: непринятие шестого пакета санкций ЕС станет слишком щедрым подарком для Путина
Кулеба – Германии: пора забрать Украину домой и предоставить кандидатский статус в ЕС
Кулеба: Если Украина не получит кандидатский статус ЕС, это значит только одно
Последние новости
12:53
Зеленский: я готов говорить с Путиным, но без посредников и ультиматумов
12:44
Зеленский: Путин не сможет сохранить лицо, ему бы сохранить государство
12:40
Wizz Air выделил для украинцев 10 тысяч бесплатных билетов в Британию
12:34
Зеленский рассказал, видят ли власти угрозу со стороны Приднестровья
12:33
Завод "Еврокар" на Закарпатье в июне возобновит выпуск автомобилей
12:33
Вопрос переговоров с РФ усложняется ежедневно – Зеленский
12:32
ИНФОГРАФИКАКассетные снаряды по Харькову пускал российский генерал, убивавший гражданских в Сирии – CNN
12:03
Крупные американские компании уходили из РФ после падения своих акций – исследование
11:58
фотоВоенкомат в российском Омске забросали коктейлями Молотова
11:44
На спецсчете НБУ для нужд военных осталось 10 миллионов
Все новости...