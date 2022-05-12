Ворог знову вдарив по Кременчуку: чотири "прильоти" в НПЗ
Російські окупанти вчергове здійснили атаку на Кременчуку. Всього було 12 ударів.
Джерело: голова Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін в Telegram
Пряма мова: "Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ".
Деталі: Крім того, пише Лунін, звуки вибухів чутно було в Полтавському районі.
Пізніше голова ОДА додав, що усього по Кременчуку вдарили 12 російських ракет – по НПЗ та інших обʼєктах інфраструктури.
Він попередив також, що залишається загроза нових ударів.
Оновлення 20:51: Глава ОВА повідомив, що пожежу локалізували, а жертв немає.
Що було раніше: 24 квітня російська армія вже не вперше завдала ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу та Кременчуцькій теплоелектроцентралі. Тоді одна людина загинула й семеро постраждали.
Через завдані російськими військами руйнування Кременчуцький НПЗ не зможе повернутися до роботи до кінця року.