Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог знову вдарив по Кременчуку: чотири "прильоти" в НПЗ

Світлана КізіловаЧетвер, 12 травня 2022, 17:29

Російські окупанти вчергове здійснили бомбардування Кременчука. Всього було 12 ударів.

Джерело: голова Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін в Telegram

Пряма мова: "Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ".

Деталі: Крім того, пише Лунін, звуки вибухів чутно було в Полтавському районі.

Пізніше голова ОДА додав, що усього по Кременчуку вдарили 12 російських ракет – по НПЗ та інших обʼєктах інфраструктури.

Він попередив також, що залишається загроза нових ударів.

Оновлення 20:51: Глава ОВА повідомив, що пожежу локалізували, а жертв немає.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 24 квітня російська армія вже не вперше завдала ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу та Кременчуцькій теплоелектроцентралі. Тоді одна людина загинула й семеро постраждали.

Через завдані російськими військами руйнування Кременчуцький НПЗ не зможе повернутися до роботи до кінця року.

Теми: Полтавська областьвійнаобстріл
Головне сьогодні

Ворог стягує артилерію у Брянську область РФ для обстрілів Чернігівщини – зведення

фотоРосіяни продовжують використовувати авіабазу біля Мелітополя – CNN

Сенатор-республіканець загальмував виділення Україні $40 млрд

Напрацьовується договір про евакуацію з "Азовсталі": почнуть з важкопоранених – Верещук

УПЦ МП звинуватила Порошенка і ПЦУ в створенні приводу для вторгнення Росії

відео"Азов" у Маріуполі, попри все, продовжує вибивати окупантів з позицій

Усі новини...
Обстріл Дніпропетровщини: є загиблий і поранені, зруйновано об’єкт енергетики
Харківщина: окупанти хочуть зупинити просування захисників до кордону – Міноборони
"Дуже складні перемовини": Верещук попросила не заважати евакуації бійців з "Азовсталі"
Росіяни називають Чорнобаївку "чистилищем" та "кладовищем" – перехоплення розмов
Останні новини
08:12
МАПАХарківщина: в селі Шебелинка російський снаряд вбив 3 людей і поранив 5
08:07
мапиДані вказують, що Росії бракує ресурсів для наступу в районі Ізюму – ISW
08:01
Іспанія знайшла яхти та інші активи 15 російських олігархів, які потрапили під санкції ЄС
07:48
фотоСупутник показав, як ЗСУ атакують російський корабель біля Зміїного
07:20
МЗС Британії: Санкції потрібно зберігати до тих пір, поки Росія не залишить Україну
06:54
Ворог стягує артилерію у Брянську область РФ для обстрілів Чернігівщини – зведення
06:50
Уряд Фінляндії 15 травня запропонує подати заявку на вступ до НАТО - глава МЗС
06:45
фотоРосіяни продовжують використовувати авіабазу біля Мелітополя – CNN
06:12
Британія і США підписали угоду про спільні комерційні космічні польоти
05:38
Стало відомо, з ким Kalush Orchestra побореться за перемогу: результати 2-го півфіналу Євробачення-2022
Усі новини...