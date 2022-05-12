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Ворог знову вдарив по Кременчуку: чотири "прильоти" в НПЗ

Світлана КізіловаЧетвер, 12 травня 2022, 17:29

Російські окупанти вчергове здійснили атаку на Кременчуку. Всього було 12 ударів.

Джерело: голова Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін в Telegram

Пряма мова: "Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ".

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Деталі: Крім того, пише Лунін, звуки вибухів чутно було в Полтавському районі.

Пізніше голова ОДА додав, що усього по Кременчуку вдарили 12 російських ракет – по НПЗ та інших обʼєктах інфраструктури.

Він попередив також, що залишається загроза нових ударів.

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Оновлення 20:51: Глава ОВА повідомив, що пожежу локалізували, а жертв немає.

Що було раніше: 24 квітня російська армія вже не вперше завдала ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу та Кременчуцькій теплоелектроцентралі. Тоді одна людина загинула й семеро постраждали.

Через завдані російськими військами руйнування Кременчуцький НПЗ не зможе повернутися до роботи до кінця року.

Теми: Полтавська областьвійнаобстріл
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