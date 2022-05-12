Враг снова ударил по Кременчугу: четыре "прилета" в НПЗ

Российские оккупанты в очередной раз совершили атаку по Кременчугу. В нефтеперерабатывающий завод минимум четыре "прилета", всего было до 12 ударов.

Источник: глава Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин в Telegram

Прямая речь: "Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ".

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Детали: Кроме того, пишет Лунин, звуки взрывов были слышны в Полтавском районе.

Позже глава ОГА добавил, что всего по Кременчугу ударили от 8 до 12 российских ракет – по НПЗ и другим объектам инфраструктуры.

Он также предупредил, что остается угроза новых ударов.

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Подробности событий Лунин пообещал рассказать позднее и попросил местных жителей не покидать укрытия.

Что было раньше: 24 апреля российская армия уже не впервые нанесла ракетный удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу и Кременчугской теплоэлектроцентрали. Тогда один человек погиб и семеро пострадали.

Из-за нанесенных российскими войсками разрушений Кременчугский НПЗ не сможет вернуться к работе до конца года.