Враг снова ударил по Кременчугу: четыре "прилета" в НПЗ
Российские оккупанты в очередной раз совершили атаку по Кременчугу. В нефтеперерабатывающий завод минимум четыре "прилета", всего было до 12 ударов.
Источник: глава Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин в Telegram
Прямая речь: "Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ".
Детали: Кроме того, пишет Лунин, звуки взрывов были слышны в Полтавском районе.
Позже глава ОГА добавил, что всего по Кременчугу ударили от 8 до 12 российских ракет – по НПЗ и другим объектам инфраструктуры.
Он также предупредил, что остается угроза новых ударов.
Подробности событий Лунин пообещал рассказать позднее и попросил местных жителей не покидать укрытия.
Что было раньше: 24 апреля российская армия уже не впервые нанесла ракетный удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу и Кременчугской теплоэлектроцентрали. Тогда один человек погиб и семеро пострадали.
Из-за нанесенных российскими войсками разрушений Кременчугский НПЗ не сможет вернуться к работе до конца года.