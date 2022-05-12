Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг снова ударил по Кременчугу: четыре "прилета" в НПЗ

Светлана КизиловаЧетверг, 12 мая 2022, 17:29

Российские оккупанты в очередной раз совершили бомбардировку Кременчуга. В нефтеперерабатывающий завод минимум четыре "прилета", всего было до 12 ударов.

Источник: глава Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин в Telegram

Прямая речь: "Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ".

Детали: Кроме того, пишет Лунин, звуки взрывов были слышны в Полтавском районе.

Позже глава ОГА добавил, что всего по Кременчугу ударили от 8 до 12 российских ракет – по НПЗ и другим объектам инфраструктуры.

Он также предупредил, что остается угроза новых ударов.

Подробности событий Лунин пообещал рассказать позднее и попросил местных жителей не покидать укрытия.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: 24 апреля российская армия уже не впервые нанесла ракетный удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу и Кременчугской теплоэлектроцентрали. Тогда один человек погиб и семеро пострадали.

Из-за нанесенных российскими войсками разрушений Кременчугский НПЗ не сможет вернуться к работе до конца года.

Темы: Полтавская областьвойнаобстрел
Главное сегодня

Враг стягивает артиллерию в Брянскую область для обстрелов Черниговщины – сводка

фотоРоссияне продолжают использовать авиабазу возле Мелитополя – CNN

Сенатор-республиканец затормозил выделение Украине $40 млрд

Нарабатывается договор об эвакуации из "Азовстали": начнут с тяжелораненых – Верещук

УПЦ МП обвинила Порошенко и ПЦУ в создании повода для вторжения России

видео"Азов" в Мариуполе, несмотря ни на что, продолжает выбивать оккупантов с позиций

Все новости...
Эвакуация из Северодонецка приостановлена ​​из-за обстрелов
Харьковская область: оккупанты хотят остановить продвижение защитников к границе – Минобороны
Россияне называют Чернобаевку "чистилищем" и "кладбищем" – перехват разговоров
"Очень сложные переговоры": Верещук попросила не мешать эвакуации бойцов с "Азовстали"
Последние новости
08:12
картаХарьковская область: в селе Шебелинка российский снаряд убил 3 человека и ранил 5
08:07
картыДанные указывают, что РФ не хватает ресурсов для наступления в районе Изюма – ISW
08:01
Испания нашла яхты и другие активы 15 российских олигархов, попавших под санкции ЕС
07:48
фотоСпутник показал, как ВСУ атакуют российский корабль возле Змеиного
07:20
МИД Британии: Санкции нужно сохранять до тех пор, пока Россия не покинет Украину
06:54
Враг стягивает артиллерию в Брянскую область для обстрелов Черниговщины – сводка
06:50
Правительство Финляндии 15 мая предложит подать заявку на вступление в НАТО – глава МИД
06:45
фотоРоссияне продолжают использовать авиабазу возле Мелитополя – CNN
06:12
Британия и США подписали соглашение о совместных коммерческих космических полетах
05:38
Стало известно, с кем Kalush Orchestra поборется за победу: результаты 2-го полуфинала Евровидения-2022
Все новости...