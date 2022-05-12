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Зеленський вручив нагороди медсестрам, які рятували людей під обстрілами

Денис КарловськийЧетвер, 12 травня 2022, 17:55
фото: пресслужба опу

Президент Володимир Зеленський зустрівся з медичними сестрами, які рятували військовослужбовців під обстрілами, і вручив їм державні нагороди

Джерело: пресслужба Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Наших захисників, які боронять наші кордони, захищаєте саме ви. І в цей день я хочу привітати вас і подякувати вам від імені наших воїнів та мирного населення.

Хочу побажати вам здоров’я. Дуже вдячний за вашу велику роботу, за велику працю".

Деталі: Президент разом із присутніми вшанував хвилиною мовчання пам’ять медичних сестер, які загинули від рук російських окупантів.

Зеленський також завітав до відновленого корпусу Центру дитячої кардіології й кардіохірургії в Києві, який був частиною президентської програми "Велике будівництво". Там він поспілкувався з директором центру й колишнім міністром охорони здоров’я Іллею Ємцем, а також дітьми, які проходять лікування в медзакладі.

Президент також розповів про вияви героїзму медсестер, яким він вручив державні нагороди.

ВІДЕО ДНЯ
Зеленський з медсестрами в Центрі дитячої кардіології й кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я
Зеленський з медсестрами в Центрі дитячої кардіології й кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я
Фото: пресслужба Офісу президента

Пряма мова Зеленського: "Оксана Баландіна разом з чоловіком поверталися з нічного чергування і потрапили під авіабомбардування. Прикривши собою коханого, втратила обидві ноги. 

Тетяна Тарасенко продовжувала працювати, поки будівлю лікарні не зруйнували російські окупанти. Разом з головною медичною сестрою організовували евакуацію поранених та хворих.

Наталія Абашник забезпечувала роботу медичних працівників в жорстких умовах бомбардування Харкова.

Ірина Вернигора забезпечувала роботу в умовах жорсткого бомбардування та постійних обстрілів Чернігова.

Алла Чернець організовувала роботу лікарні та евакуацію поранених і хворих. З перших днів війни та до моменту, доки будівлю медичного закладу не було зруйновано.

Оксана Уманець, самотужки, під час обстрілів лікарні у Чернігові, підіймала в операційну бійця з відірваною кінцівкою вагою 120 кг в повній амуніції.

Людмила Гусак організувала чітку та злагоджену роботу лікарні. Завдяки їй медичний заклад став центром отримання та надання гуманітарної допомоги.

Віра Целик організувала роботу пологового відділення в бомбосховищі при постійних обстрілах та ракетних ударах по лікарні. Приймала пологи та весь час була поруч з пацієнтами та їх сім’ями.

Світлана Клименко за час війни втратила чоловіка та сина. Попри особистий біль, жила та працювала у медичному закладі всі дні окупації. Продовжує працювати й зараз.

Марія Адаменко залишалась на робочому місці за відсутності електроенергії та водопостачання, в умовах жорсткої окупації Іванкова. Лікарня допомагала цивільним та пораненим, видавала медикаменти та гуманітарну допомогу".

Довідково: 12 травня світ відзначає Міжнародний день медичної сестри, щоби подякувати медсестрам за їх внесок у суспільство.

Теми: Зеленськиймедицинанагородиохорона здоров'я
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