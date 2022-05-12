Зеленский вручил награды медсестрам, спасавшим людей под обстрелами

Президент Владимир Зеленский встретился с медсестерами, спасавшими военнослужащих под обстрелами, и вручил им государственные награды

Источник: пресс-служба Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Наших защитников, которые отстаивают наши границы, защищаете именно вы. И в этот день я хочу поздравить вас и поблагодарить вас от имени наших воинов и мирного населения.

Хочу пожелать вам здоровья. Очень благодарен за вашу большую работу, за большой труд".

Детали: Президент вместе с собравшимися почтил минутой молчания память медицинских сестер, погибших от рук российских оккупантов.

Зеленский также посетил восстановленный корпус Центра детской кардиологии и кардиохирургии в Киеве, который был частью президентской программы "Большое строительство". Там он пообщался с директором центра и бывшим министром здравоохранения Ильей Емцем, а также детьми, проходящими лечение в медучреждении.

Президент также рассказал о проявлениях героизма медсестер, которым он вручил государственные награды.

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Зеленский с медсёстрами в Центре детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Фото: пресс-службА ОПУ

Прямая речь Зеленского: "Оксана Баландина вместе с мужем возвращались из ночного дежурства и попали под авиабомбардировку. Прикрыв собой любимого, потеряла обе ноги.

Татьяна Тарасенко продолжала работать, пока здание больницы не разрушили российские оккупанты. Вместе с главной медицинской сестрой организовывали эвакуацию раненых и больных.

Наталья Абашник обеспечивала работу медицинских работников в жестких условиях бомбардировки Харькова.

Ирина Вернигора обеспечивала работу в условиях жесткой бомбардировки и постоянных обстрелов Чернигова.

Алла Монах организовывала работу больницы и эвакуацию раненых и больных. С первых дней войны и до того момента, пока здание медицинского учреждения не было разрушено.

Оксана Уманец, самостоятельно, во время обстрелов больницы в Чернигове, поднимала в операционную бойца с оторванной конечностью весом 120 кг в полной амуниции.

Людмила Гусак организовала четкую и слаженную работу больницы. Благодаря ей медицинское учреждение стало центром получения и предоставления гуманитарной помощи.

Вера Целик организовала работу родильного отделения в бомбоубежище при постоянных обстрелах и ракетных ударах по больнице. Принимала роды и все время была рядом с пациентами и их семьями.

Светлана Клименко за время войны потеряла мужа и сына. Несмотря на личную боль, жила и работала в медицинском учреждении все дни оккупации. Продолжает работать и сейчас.

Мария Адаменко оставалась на рабочем месте при отсутствии электроэнергии и водоснабжения, в условиях жесткой оккупации Иванкова. Больница помогала гражданским и раненым, выдавала медикаменты и гуманитарную помощь.

Справка: 12 мая мир отмечает Международный день медицинской сестры, чтобы поблагодарить медсестры за их вклад в общество.