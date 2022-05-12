"Газпром" зупиняє транзит газу до Європи територією Польщі через санкції Путіна

Російський монополіст "Газпром" повідомив, що компанія не буде використовувати для транспортування газу трубопровід "Ямал-Європа", який проходить через Польщу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив у Telegram-каналі "Газпрому" офіційний представник Сергій Купріянов.

Купріянов пояснив, що це відбувається на виконання указу президента РФ від 3 травня, який ввів санкції проти низки іноземних компаній, серед яких – компанія EuRoPol GAZ, яка є власником польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа".

"Встановлено заборону на здійснення угод та платежів на користь осіб, які перебувають під санкціями, зокрема, для "Газпрому" це означає заборону на використання газопроводу, що належить компанії EuRoPol GAZ, для транспортування російського газу через Польщу", - заявив Купріянов.

Минулого місяця "Газпром" заявив, що повністю припинив поставки польській газовій компанії PGNiG і болгарській "Булгаргаз" після того, як вони відмовилися задовольнити вимогу Москви платити за газ в рублях, а не в євро чи доларах.

Трубопровід "Ямал-Європа" проходить із Росії через Білорусь до Польщі та Німеччини. На нього припадає невелика частина потоків російського газу до Європи, і з початку війни його використання різко скорочується.

Німецький енергетичний регулятор применшив вплив зупинки використання газогону на постачання. У заяві агентству Reuters йдеться, що припинення потоків газу через "Ямал" не поставить під загрозу постачання до Німеччини, тому що "протягом кількох тижнів цим трубопроводом практично не йде газ до Німеччини".