"Газпром" останавливает транзит газа в Европу по территории Польши из-за санкций Путина

Российский монополист "Газпром" сообщил, что компания не будет использовать для транспортировки газа трубопровод "Ямал-Европа", проходящий через Польшу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил в Telegram-канале "Газпрому" официальный представитель Сергей Куприянов.

Куприянов объяснил, что это происходит во исполнение указа президента РФ от 3 мая, который ввел санкции против ряда иностранных компаний, среди которых – компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода "Ямал-Европа".

"Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу находящихся под санкциями лиц, в частности, для "Газпрома" это означает запрет на использование газопровода, принадлежащего компании EuRoPol GAZ, для транспортировки российского газа через Польшу", - заявил Куприянов.

В прошлом месяце "Газпром" заявил, что полностью прекратил поставки польской газовой компании PGNiG и болгарской "Булгаргаз" после того, как они отказались удовлетворить требование Москвы платить за газ в рублях, а не в евро или долларах.

Трубопровод "Ямал-Европа" проходит из России через Беларусь в Польшу и Германию. На него приходится маленькая часть потоков российского газа в Европу, и с начала войны его внедрение резко сокращается.

Немецкий энергетический регулятор уменьшил влияние остановки использования газопровода на поставку. В заявлении агентству Reuters говорится, что прекращение потоков газа через "Ямал" не поставит под угрозу поставки в Германию, потому что "в течение нескольких недель по этому трубопроводу практически не идет газ в Германию".