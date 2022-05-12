Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Газпром" останавливает транзит газа в Европу по территории Польши из-за санкций Путина

"Европейская правда"Четверг, 12 мая 2022, 18:05

Российский монополист "Газпром" сообщил, что компания не будет использовать для транспортировки газа трубопровод "Ямал-Европа", проходящий через Польшу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил в Telegram-канале "Газпрому" официальный представитель Сергей Куприянов.

Куприянов объяснил, что это происходит во исполнение указа президента РФ от 3 мая, который ввел санкции против ряда иностранных компаний, среди которых – компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода "Ямал-Европа".

Реклама:

"Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу находящихся под санкциями лиц, в частности, для "Газпрома" это означает запрет на использование газопровода, принадлежащего компании EuRoPol GAZ, для транспортировки российского газа через Польшу", - заявил Куприянов.

В прошлом месяце "Газпром" заявил, что полностью прекратил поставки польской газовой компании PGNiG и болгарской "Булгаргаз" после того, как они отказались удовлетворить требование Москвы платить за газ в рублях, а не в евро или долларах.

Трубопровод "Ямал-Европа" проходит из России через Беларусь в Польшу и Германию. На него приходится маленькая часть потоков российского газа в Европу, и с начала войны его внедрение резко сокращается.

ВИДЕО ДНЯ

Немецкий энергетический регулятор уменьшил влияние остановки использования газопровода на поставку. В заявлении агентству Reuters говорится, что прекращение потоков газа через "Ямал" не поставит под угрозу поставки в Германию, потому что "в течение нескольких недель по этому трубопроводу практически не идет газ в Германию".

Темы: ГазпромгазПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Газпром
Международные аудиторы не нашли долга Молдовы перед "Газпромом"
"Газпром" не будет платить дивиденды за 2022 год: чистая прибыль упала на 40%
Беспилотник атаковал здание Газпрома в Белгородской области РФ
Последние новости
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Ноовочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
Все новости...
Реклама: