Росіяни називають Чорнобаївку "чистилищем" та "кладовищем" – перехоплення розмов

Українську Чорнобаївку, що на Херсонщині російські окупанти вважають "чистилищем" для живої сили і кладовищем – для військової техніки.

Джерело: перехоплення розмов загарбника з батьками, опубліковані СБУ

Пряма мова: "Наш опорник здесь на базе "чистилищем" называют. Он находится под постоянным обстрелом. К нам люди боятся ездить".

Деталі: Про це розповідає контрактник ЗС РФ, чий підрозділ базується в Чорнобаївці. Окупант наполегливо називає війну в Україні "спецоперацією" і намагається переконати в цьому матір.

Та жінка не погоджується, вона називає війну "війною" і розповідає, що знає про руйнування, вбивства дітей і цивільних: "Ага, у вас спецоперация, а детей и взрослых сколько погибло! Людей погибло сколько, солдат сколько погибло… а теперь спецоперация. Нифига себе! Всё разбомбили вы там".

Уже в іншій розмові, з батьком, окупант розповідає, що через опір українських захисників росіяни втратили більшість військової техніки: "У нас просто воевать нечем… Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжёлого нету. Все разбомбили".

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Окупант також відверто натякає на тупість своїх командирів: "Приехали в Херсон, на базу, тут вообще ж*па: кладбище вертолётов. У нас же как всё в армии: всё по линеечке, всё ровненько, вертолёты выстроили в один ряд и все, накрыло нахрен градами".