Россияне называют Чернобаевку "чистилищем" и "кладбищем" – перехват разговоров

Украинскую Чернобаевку, что в Херсонской области российские оккупанты считают "чистилищем" для живой силы и кладбищем – для военной техники.

Источник: перехват разговоров захватчика с родителями, опубликованы СБУ

Прямая речь: "Наш опорник здесь на базе "чистилищем" называют. Он находится под постоянным обстрелом. К нам люди боятся ездить".

Детали: Об этом рассказывает контрактник ВС РФ, чье подразделение базируется в Чернобаевке. Оккупант настойчиво называет войну в Украине "спецоперацией" и пытается убедить в этом мать.

Но женщина не соглашается, она называет войну "войной" и рассказывает, что знает о разрушениях, убийствах детей и гражданских: "Ага, у вас спецоперация, а детей и взрослых сколько погибло! Людей погибло сколько, солдат сколько погибло… а теперь спецоперация. Нифига себя! Все разбомбили вы там".

Уже в другом разговоре, с отцом, оккупант рассказывает, что из-за сопротивления украинских защитников россияне потеряли большинство военной техники: "У нас просто воевать нечем… Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжёлого нет. Все разбомбили".

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Оккупант также откровенно намекает на тупость своих командиров: "Приехали в Херсон, на базу, тут вообще ж*па: кладбище вертолетов. Нахрен градами".