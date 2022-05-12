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Кількість біженців з України перевищила 6 мільйонів – ООН

"Європейська правда"Четвер, 12 травня 2022, 18:53
Кількість біженців з України перевищила 6 мільйонів – ООН
діти бавляться в тимчасовому контейнерному містечку для вимушених переселенців у львові. фото: getty images

Агентство ООН у справах біженців повідомило у четвер, що кількість людей, які втекли з України, рятуючись від війни Росії, перевищило 6 мільйонів людей, що є найсерйознішою кризою з біженцями в Європі з часів закінчення Другої світової війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Згідно з останнім звітом Міжнародної організації з міграції (МОМ), вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого, викликало масове переміщення людей, у тому числі понад 8 мільйонів українців перемістилися усередині країни.

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Дані ООН показали, що 6,03 мільйона людей залишили Україну станом на середу.

Більшість біженців потрапили до Європейського Союзу через прикордонні пункти у Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії, де добровольці та уряди намагалися допомогти їм знайти житло та надати підтримку.

Кордон з Польщею перетнули понад 3,3 мільйона людей, переважно жінки та діти. 

ВІДЕО ДНЯ

За оцінками уряду Польщі, близько половини з них можуть залишитися в країні на триваліший термін, що створює проблеми для ринку житла, шкіл та систем охорони здоров'я.

Теми: ООНбіженціпереселенцівійна
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