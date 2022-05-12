Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кількість біженців з України перевищила 6 мільйонів – ООН

"Європейська правда"Четвер, 12 травня 2022, 18:53
діти бавляться в тимчасовому контейнерному містечку для вимушених переселенців у львові. фото: getty images

Агентство ООН у справах біженців повідомило у четвер, що кількість людей, які втекли з України, рятуючись від війни Росії, перевищило 6 мільйонів людей, що є найсерйознішою кризою з біженцями в Європі з часів закінчення Другої світової війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Згідно з останнім звітом Міжнародної організації з міграції (МОМ), вторгнення Росії, яке розпочалося 24 лютого, викликало масове переміщення людей, у тому числі понад 8 мільйонів українців перемістилися усередині країни.

Дані ООН показали, що 6,03 мільйона людей залишили Україну станом на середу.

Більшість біженців потрапили до Європейського Союзу через прикордонні пункти у Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії, де добровольці та уряди намагалися допомогти їм знайти житло та надати підтримку.

Кордон з Польщею перетнули понад 3,3 мільйона людей, переважно жінки та діти. 

За оцінками уряду Польщі, близько половини з них можуть залишитися в країні на триваліший термін, що створює проблеми для ринку житла, шкіл та систем охорони здоров'я.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ООНбіженціпереселенцівійна
Головне сьогодні

Південь: ЗСУ завдали за добу понад 100 ударів по ворожих позиціях

Сенатор-республіканець загальмував виділення Україні $40 млрд

Напрацьовується договір про евакуацію з "Азовсталі": почнуть з важкопоранених – Верещук

УПЦ МП звинуватила Порошенка і ПЦУ в створенні приводу для вторгнення Росії

відео"Азов" у Маріуполі, попри все, продовжує вибивати окупантів з позицій

ФОТО, ВІДЕОУ Києві негода спричинила відключення світла, а також зламалася 400-річна липа

Усі новини...
ООН
Радбез ООН проведе засідання щодо гуманітарної ситуації в Україні
Радбез ООН розгляне гуманітарну ситуацію в Україні
Чехія офіційно увійшла до Ради ООН з прав людини - замість вигнаної РФ
Останні новини
05:38
Стало відомо, з ким Kalush Orchestra побореться за перемогу: результати 2-го півфіналу Євробачення-2022
05:16
Україна витратила на війну з Росією понад $8 млрд – Мінфін
04:34
На Харківщині росіяни розстрілювали цивільних з танка – МВС
03:58
В Іспанії виявили нерухомість і компанії 15 російських олігархів під санкціями – ЗМІ
03:28
Австрійський ультиматум: газове сховище "Газпрому" може бути конфісковано
02:44
КНДР заявила про першу смерть від COVID-19
02:03
Південь: ЗСУ завдали за добу понад 100 ударів по ворожих позиціях
01:42
Помста за НАТО: у Фінляндії очікують припинення постачань газу з РФ
01:21
Укроборонпром відновив трофейну техніку росіян на 1,5 млрд гривень
00:48
Сенатор-республіканець загальмував виділення Україні $40 млрд
Усі новини...