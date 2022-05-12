Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Количество беженцев из Украины превысило 6 миллионов – ООН

"Европейская правда"Четверг, 12 мая 2022, 18:53
дети играют во временном контейнерном городке для вынужденных переселенцев во Львове. фото: getty images

Агентство ООН по делам беженцев сообщило в четверг, что количество сбежавших из Украины людей, спасаясь от войны России, превысило 6 миллионов человек, что является самым серьезным кризисом с беженцами в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Согласно последнему отчету Международной организации по миграции (МОМ), вторжение России, начавшееся 24 февраля, вызвало массовое перемещение людей, в том числе более 8 миллионов украинцев переместились внутри страны.

Данные ООН показали, что 6,03 миллиона человек покинули Украину по состоянию на среду.

Большинство беженцев попали в Европейский Союз через пограничные пункты в Польше, Словакии, Венгрии и Румынии, где добровольцы и правительства пытались помочь им найти жилье и оказать поддержку.

Границу с Польшей пересекли более 3,3 миллионов человек, преимущественно женщины и дети.

По оценкам правительства Польши, около половины из них могут остаться в стране на более длительный срок, что создает проблемы для рынка жилья, школ и систем здравоохранения.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ООНбеженцыпереселенцывойна
Главное сегодня

Британия ввела санкции против Алины Кабаевой, ее бабушки и бывшей жены Путина

Кучма, Ющенко и Порошенко призвали мир спасли людей из "Азовстали"

Президент Украины назвал условия, на которых готов говорить с Путиным

Зеленский рассказал, видят ли власти угрозу со стороны Приднестровья

Боррель убежден, что ЕС одобрит нефтяное эмбарго против России

фотоВ Приднестровье "силовики" говорят о попытках поджечь нефтебазу и военкомат

Все новости...
ООН
Совбез ООН проведет заседание по гуманитарной ситуации в Украине
Совбез ООН рассмотрит гуманитарную ситуацию в Украине
Чехия официально вошла в Совет ООН по правам человека – вместо РФ
Последние новости
14:26
аудио"Могу голову оторвать, просто пох#й": зверства оккупантов пугают даже их жен - СБУ
14:15
Зеленский: Украина не приняла идею Папы Римского о "примирении" с Россией
14:12
Хроника войны в Украине. 79-й день ОНЛАЙН
14:08
Госслужба по этнополитике и свободе совести обеспокоена заявлением УПЦ МП о Порошенко и ПЦУ
13:58
Британия ввела санкции против Алины Кабаевой, ее бабушки и бывшей жены Путина
13:42
В Швеции представили парламентский доклад в пользу членства в НАТО
13:42
Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету, чтобы сохранить лицо Путину – Зеленский
13:40
В Киеве начался первый суд над российским оккупантом: он признал вину
13:38
Инфляция во Франции в апреле достигла максимума с 1985 года.
13:21
Кучма, Ющенко и Порошенко призвали мир спасли людей из "Азовстали"
Все новости...