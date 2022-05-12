Количество беженцев из Украины превысило 6 миллионов – ООН

дети играют во временном контейнерном городке для вынужденных переселенцев во Львове. фото: getty images

Агентство ООН по делам беженцев сообщило в четверг, что количество сбежавших из Украины людей, спасаясь от войны России, превысило 6 миллионов человек, что является самым серьезным кризисом с беженцами в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Согласно последнему отчету Международной организации по миграции (МОМ), вторжение России, начавшееся 24 февраля, вызвало массовое перемещение людей, в том числе более 8 миллионов украинцев переместились внутри страны.

Реклама:

Данные ООН показали, что 6,03 миллиона человек покинули Украину по состоянию на среду.

Большинство беженцев попали в Европейский Союз через пограничные пункты в Польше, Словакии, Венгрии и Румынии, где добровольцы и правительства пытались помочь им найти жилье и оказать поддержку.

Границу с Польшей пересекли более 3,3 миллионов человек, преимущественно женщины и дети.

ВИДЕО ДНЯ

По оценкам правительства Польши, около половины из них могут остаться в стране на более длительный срок, что создает проблемы для рынка жилья, школ и систем здравоохранения.