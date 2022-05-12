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Рада ООН з прав людини почала розслідування злочинів РФ в Україні

"Європейська правда"Четвер, 12 травня 2022, 19:07

Рада ООН з прав людини в четвер проголосувала за початок розслідування імовірних порушень прав людини та серйозних порушень міжнародного гуманітарного права російськими військами на звільнених  територіях України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рада проголосувала за посилення контролю щодо "погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії", особливо з огляду на події в Маріуполі та кількох інших містах.

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"За" проголосували 33 держави, 12 утримались, 2 були проти - Китай та Еритрея.

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"Рада ООН з прав людини підтверджує свою вимогу негайно припинити військові дії проти України, а всі сторони конфлікту поважати фундаментальні принципи та норми міжнародного гуманітарного права, у тому числі утримуватися від будь-яких нападів на цивільне населення та цивільні об'єкти, а також утримуватися від будь-яких порушень та зловживання прав людини в Україні", - цитує резолюцію "Укрінформ".

Рада ООН з прав людини звернулася із проханням до незалежної міжнародної слідчої комісії щодо України провести розслідування подій у районах Київської, Чернігівської, Харківської та Сумської областей, а також попросила верховного комісара ООН з прав людини представити доповідь у рамках наступної сесії Ради у червні цього року щодо серйозної ситуації з правами людини та гуманітарної ситуації в Маріуполі.

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Рада закликає РФ надати представникам і співробітникам міжнародних правозахисних і гуманітарних установ, включаючи спеціалізовані установи ООН, безперешкодний, своєчасний, негайний, необмежений і безпечний доступ до осіб, які були перевезені з постраждалих від конфлікту районів України та утримуються на території РФ або у районах, які контролюються чи окуповані РФ, і надавати відповідним сторонам повний перелік таких переданих осіб та їх місцезнаходження.

Теми: ООНРосіявійна
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