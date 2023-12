Рада ООН з прав людини почала розслідування злочинів РФ в Україні

Рада ООН з прав людини в четвер проголосувала за початок розслідування імовірних порушень прав людини та серйозних порушень міжнародного гуманітарного права російськими військами на звільнених територіях України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рада проголосувала за посилення контролю щодо "погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії", особливо з огляду на події в Маріуполі та кількох інших містах.

"За" проголосували 33 держави, 12 утримались, 2 були проти - Китай та Еритрея.

