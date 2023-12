Совет ООН по правам человека начал расследование преступления РФ в Украине

Совет ООН по правам человека в четверг проголосовал за начало расследования возможных нарушений прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права российскими войсками на освобожденных территориях Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Совет проголосовал за усиление контроля "ухудшения ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии", особенно учитывая события в Мариуполе и нескольких других городах.

"За" проголосовали 33 государства, 12 воздержались, 2 были против – Китай и Эритрея.

