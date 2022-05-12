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Совет ООН по правам человека начал расследование преступления РФ в Украине

"Европейская правда"Четверг, 12 мая 2022, 19:07

Совет ООН по правам человека в четверг проголосовал за начало расследования возможных нарушений прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права российскими войсками на освобожденных территориях Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Совет проголосовал за усиление контроля "ухудшения ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии", особенно учитывая события в Мариуполе и нескольких других городах.

"За" проголосовали 33 государства, 12 воздержались, 2 были против – Китай и Эритрея.



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Совет ООН по правам человека подтверждает свое требование немедленно прекратить военные действия против Украины, а все стороны конфликта уважать фундаментальные принципы и нормы международного гуманитарного права, в том числе воздерживаться от любых нападений на гражданское население и гражданские объекты, а также воздерживаться от каких-либо нарушений и злоупотребления прав человека в Украине", - цитирует резолюцию "Укринформ".

Совет ООН по правам человека обратился с просьбой к независимой международной следственной комиссии по Украине провести расследование событий в районах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей, а также попросил верховного комиссара ООН по правам человека представить доклад в рамках следующей сессии Совета в июне этого года в связи с серьезной ситуацией с правами человека и гуманитарной ситуацией в Мариуполе.

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Совет призывает РФ предоставить представителям и сотрудникам международных правозащитных и гуманитарных учреждений, включая специализированные учреждения ООН, беспрепятственный, своевременный, немедленный, неограниченный и безопасный доступ к лицам, перевезенным из пострадавших от конфликта районов Украины и содержащимся на территории РФ или в районах, которые контролируются или оккупированы РФ, и предоставлять соответствующим сторонам полный перечень таких переданных лиц и их местонахождение.

Темы: ООНРосcиявойна
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