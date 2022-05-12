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Естонія очікує від НАТО більшої допомоги для зміцнення свого захисту

"Європейська правда"Четвер, 12 травня 2022, 19:53
прем'єр-міністерка естонії кая каллас. фото: getty images

Естонія отиримала від НАТО пропозиції щодо посилення оборонного потенціалу, але це не зовсім те, що задовольняє Естонію.

Як повідомляє естонський мовник ERR, про це заявила прем’єрка Кая Каллас, пише "Європейська правда".

Вона зазначила, що планує далі переконувати Альянс зміцинит оборону Естонії.

"Ми отримали пропозиції щодо зміцнення оборони нашої країни. Не буду вдаватися у деталі, але це не те, що нас влаштовує", - сказала Кая Каллас.

Прем’єрка пояснила, що у НАТО намагаються подбати про всії союзників, але недостатньо враховують ризики для кожної країни. 

"Очевидно, що загроза агресії для Португалії зовсім не така ж, як для країн Балтії. Тож не можна керуватися принципом, що кожен має щось отримати - потрібно зміцнювати оборону тих країн, які потребують цього найбільше", - зауважила Кая Каллас. 

Генсек НАТО Єнс Столтенберг минулого місяця анонсував подальше посилення східного флангу Альянсу, зокрема, посилення відносно невеликих підрозділів, щоб вони були здатні дати відсіч у разі потенційного вторгнення. 

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Теми: ЕстоніяНАТОРосіяармія
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