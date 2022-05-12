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Эстония ожидает от НАТО большей помощи для укрепления своей обороны

"Европейская правда"Четверг, 12 мая 2022, 19:53
премьер-министр эстонии кая каллас. фото: getty images

Эстония получила от НАТО предложения по усилению оборонного потенциала, но это не совсем то, что удовлетворяет Эстонию.

Как сообщает эстонский вещатель ERR, об этом заявила премьер Кая Каллас, пишет "Европейская правда".

Она отметила, что планирует дальше убеждать Альянс по поводу предложений для усиления обороны Эстонии.

"Мы получили предложения по укреплению обороны нашей страны. Не буду вдаваться в детали, но это не то, что нас устраивает", - сказала Кая Каллас.

Премьер пояснила, что в НАТО пытаются позаботиться обо всех союзниках, но недостаточно учитывают риски для каждой страны.

"Очевидно, что угроза агрессии для Португалии совсем не такая же, как для стран Балтии. Поэтому нельзя руководствоваться принципом, что каждый должен что-то получить - нужно укреплять оборону тех стран, которые нуждаются в этом больше других", - отметила Кая Каллас.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в прошлом месяце анонсировал дальнейшее усиление восточного фланга Альянса, в частности, усиление относительно небольших подразделений, чтобы они были способны дать отпор в случае потенциального вторжения.

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Темы: ЭстонияНАТОРосcияармия
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