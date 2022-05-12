Британія всюди скуповує радянську військову техніку для передачі Україні
Четвер, 12 травня 2022, 20:19
Велика Британія вишукує та скуповує оборонну техніку радянського та російського виробництва для передачі українцям.
Джерело: британський міністр оборони країни Бен Воллес, якого цитує The Wall Street Journal
Деталі: Воллес розповів журналістам у Вашингтоні, що представники міністерства оборони його країни спільно з аташе з оборони по всьому світу шукають стару радянську техніку.
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Він додав, що британці іноді перетинаються з росіянами, які задіяні в аналогічних пошуках – "вони шукають деякі з їхніх запасів, тому що вони швидко закінчуються".
Воллес додав, що зараз 23 країни мають запаси радянського/російського обладнання.