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Британія всюди скуповує радянську військову техніку для передачі Україні

Світлана КізіловаЧетвер, 12 травня 2022, 20:19

Велика Британія вишукує та скуповує оборонну техніку радянського та російського виробництва для передачі українцям.

Джерело: британський міністр оборони країни Бен Воллес, якого цитує The Wall Street Journal

Деталі: Воллес розповів журналістам у Вашингтоні, що представники міністерства оборони його країни спільно з аташе з оборони по всьому світу шукають стару радянську техніку.

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Він додав, що британці іноді перетинаються з росіянами, які задіяні в аналогічних пошуках – "вони шукають деякі з їхніх запасів, тому що вони швидко закінчуються".

Воллес додав, що зараз 23 країни мають запаси радянського/російського обладнання.

Теми: Велика БританіязброяУкраїна
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