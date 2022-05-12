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Британия повсюду скупает советскую военную технику для передачи Украине

Светлана КизиловаЧетверг, 12 мая 2022, 20:19

Великобритания ищет и скупает оборонную технику советского и российского производства для передачи украинцам.

Источник: британский министр обороны страны Бен Уоллес, которого цитирует The Wall Street Journal

Детали: Уоллес рассказал журналистам, что представители министерства обороны его страны совместно с атташе по обороне по всему миру ищут старую советскую технику.

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Он добавил, что британцы иногда пересекаются с россиянами, задействованными в аналогичных поисках – "они ищут некоторые из их запасов, потому что те быстро истощаются".

Уоллес добавил, что сейчас 23 страны имеют запасы советского/российского оборудования.

Темы: ВеликобританияоружиеУкраина
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