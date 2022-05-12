Британия повсюду скупает советскую военную технику для передачи Украине
Четверг, 12 мая 2022, 20:19
Великобритания ищет и скупает оборонную технику советского и российского производства для передачи украинцам.
Источник: британский министр обороны страны Бен Уоллес, которого цитирует The Wall Street Journal
Детали: Уоллес рассказал журналистам, что представители министерства обороны его страны совместно с атташе по обороне по всему миру ищут старую советскую технику.
Он добавил, что британцы иногда пересекаются с россиянами, задействованными в аналогичных поисках – "они ищут некоторые из их запасов, потому что те быстро истощаются".
Уоллес добавил, что сейчас 23 страны имеют запасы советского/российского оборудования.
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