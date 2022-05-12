Косово подало заявку на вступ до Ради Європи

Міністр закордонних справ Косова Доніка Гервалла повідомила про завершення офіційної процедури з подачі заявки на вступ до Ради Європи.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Гервалла заявила, що сьогодні для Косова розпочинається новий етап.

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Після подачі заявки Косовом президент Сербії Александр Вучич скликав термінове засідання Ради національної безпеки на п’ятницю, заявивши, що Приштина порушила низку домовленостей.

"Ми не визнаємо незалежність Косова, але наша відповідь має бути розумною та мудрою, щоб зберегти мир і стабільність, бути твердими, сильними та наполегливими у захисті наших інтересів", - заявив Вучич.

Косово проголосило незалежність від Сербії в 2008 році, через дев'ять років після того, як бомбардування Белграда поклало край жорстокій війні проти етнічних албанців Косова режимом Слободана Милошевича в період з 1998 по 1999 рік.

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Белград все ще відмовляється визнати незалежність Приштини і намагається перешкодити тому, щоб Косово стало кандидатом на вступ в ЄС, приєдналася до ЮНЕСКО і стало членом НАТО.