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Косово подало заявку на вступление в Совет Европы

"Европейская правда"Четверг, 12 мая 2022, 20:23

Министр иностранных дел Косово Доника Гервалла сообщила о завершении официальной процедуры по подаче заявки на вступление в Совет Европы.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Гервалла заявила, что сегодня для Косово начинается новый этап.

После подачи заявки Косово президент Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности на пятницу, заявив, что Приштина нарушила ряд договоренностей.

"Мы не признаем независимость Косово, но наш ответ должен быть разумным и мудрым, чтобы сохранить мир и стабильность, быть твердыми, сильными и настойчивыми в защите наших интересов", - заявил Вучич.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году, спустя девять лет после того, как бомбардировка Белграда положила конец жестокой войне против этнических албанцев Косово режимом Слободана Милошевича в период с 1998 по 1999 год.

Белград все еще отказывается признать независимость Приштины и пытается помешать тому, чтобы Косово стало кандидатом на вступление в ЕС, присоединилось к ЮНЕСКО и стало членом НАТО.

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Темы: Косово
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