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У Києві негода спричинила відключення світла, а також зламалася 400-річна липа

Денис КарловськийЧетвер, 12 травня 2022, 20:41

Буревій і сильна гроза спричинили відключення світла в кількох районах Києва, а також сильний вітер зламав 400-річне дерево

Джерело: очевидці в соцмережах

Деталі: Очевидці негоди поширювали відео і світлини негоди в столиці. Сильний вітер обламав дерева в багатьох районах столиці.

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Також зламалася липа, що росла на початку Андріївського узвозу біля Національного музею історії. За легендою її посадив митрополит Петро Могила 1635 року. Липа мала статус ботанічної пам’ятки природи місцевого значення, а обхват стовбура дерева становить 5 м.

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Київські регіональні електромережі ДТЕК повідомили про численні обриви електромереж в області й попросили місцевих жителів не наближатися в разі виявлення обривів до дротів на відстані 8 метрів і менше.

Теми: Київпогода
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