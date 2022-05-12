У Києві негода спричинила відключення світла, а також зламалася 400-річна липа

Буревій і сильна гроза спричинили відключення світла в кількох районах Києва, а також сильний вітер зламав 400-річне дерево

Джерело: очевидці в соцмережах

Деталі: Очевидці негоди поширювали відео і світлини негоди в столиці. Сильний вітер обламав дерева в багатьох районах столиці.

Також зламалася липа, що росла на початку Андріївського узвозу біля Національного музею історії. За легендою її посадив митрополит Петро Могила 1635 року. Липа мала статус ботанічної пам’ятки природи місцевого значення, а обхват стовбура дерева становить 5 м.

Київські регіональні електромережі ДТЕК повідомили про численні обриви електромереж в області й попросили місцевих жителів не наближатися в разі виявлення обривів до дротів на відстані 8 метрів і менше.