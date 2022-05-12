У Києві негода спричинила відключення світла, а також зламалася 400-річна липа

Буревій і сильна гроза спричинили відключення світла в кількох районах Києва, а також сильний вітер зламав 400-річне дерево

Джерело: очевидці в соцмережах

Деталі: Очевидці негоди поширювали відео і світлини негоди в столиці. Сильний вітер обламав дерева в багатьох районах столиці.

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Також зламалася липа, що росла на початку Андріївського узвозу біля Національного музею історії. За легендою її посадив митрополит Петро Могила 1635 року. Липа мала статус ботанічної пам’ятки природи місцевого значення, а обхват стовбура дерева становить 5 м.

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