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В Киеве ураган повлек за собой отключение света, а также сломал 400-летняю липу

Денис КарловскийЧетверг, 12 мая 2022, 20:41

Ураган и сильная гроза повлекли за собой отключение света в нескольких районах Киева, а такжиз-за сильныйх порывов ветра сломалось 400-летнее дерево.

Источник: очевидцы в соцсетях

Детали: Очевидцы распространяли видео и фотографии непогоды в столице. Сильный ветер обломал деревья во многих районах столицы.

Также сломалась липа, росшая в начале Андреевского спуска возле Национального музея истории. По легенде ее посадил митрополит Петр Могила в 1635 году. Липа имела статус ботанического памятника природы местного значения, а обхват ствола дерева составлял 5 м.

Киевские региональные электросети ДТЭК сообщили о многочисленных обрывах электросетей в области и попросили местных жителей не приближаться в случае обнаружения обрывов к проводам на расстоянии 8 метров и менее.

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Темы: Киевпогода
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