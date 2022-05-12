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Німеччина не підтримує постачання літаків Україні

Четвер, 12 травня 2022, 20:41

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила застереження щодо вимог України про постачання західних винищувачів на початку зустрічі міністрів закордонних справ G7.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство DPA.

Бербок вказала на неприйняття західними державами заклику України запровадити безполітну зону над країною. 

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Вона додала, що "ми також зайняли чітку позицію" щодо постачання матеріалів для літаків. За даними США, передача Україні запчастин для військових літаків дозволила Україні збільшити її військово-повітряні сили на 20 літаків.

Міністр закордонних справ заявила, що під час свого візиту до Києва у вівторок вона "говорила про те, як ми можемо підтримати Україну, особливо щодо її стійкості, її здатності захищати себе, не сприяючи тому, щоб НАТО став учасником цієї війни".

Міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу запрошено приєднатися до переговорів у п'ятницю. 

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Під час недавнього візиту до Німеччини він закликав до постачання в Україну сучасних літаків та систем протиракетної оборони.

Теми: Німеччинаавіазброя
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