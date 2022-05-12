Германия не поддерживает поставки самолетов в Украину - МИД

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказала оговорку относительно требований Украины о поставке западных истребителей в начале встречи министров иностранных дел G7.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает агентство DPA.

Бербок указала на неприятие западными государствами призыва Украины ввести бесполетную зону над страной.

Она добавила, что "мы также заняли четкую позицию" по поставке материалов для самолетов. По данным США, передача Украине запчастей для военных самолетов позволила Украине увеличить ее военно-воздушные силы на 20 самолетов.

Министр иностранных дел заявила, что во время своего визита в Киев во вторник она "говорила о том, как мы можем поддержать Украину, особенно по поводу ее устойчивости, ее способности защищать себя, не способствуя тому, чтобы НАТО стал участником этой войны".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебу приглашен присоединиться к переговорам в пятницу.

Во время недавнего визита в Германию он призвал к поставкам в Украину современных самолетов и систем противоракетной обороны.