В Естонії уряд опинився на межі розпаду

Естонський уряд опинився під загрозою через непорозуміння між коаліційними партнерами, спровоковане законопроєктом від Центристської партії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

До правлячої коаліції входить "Партія реформ" чинної прем’єрки Каї Каллас та Центристська партія, яку очолює експрем’єр Юрі Ратас.

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Конфлікт спровокував поданий центристами і підтриманий опозицією законопроєкт про підвищення соцвиплат на дітей. Його підписали представники чотирьох з п’яти парламентських фракцій - коаліційні центристи та опозиційні Isamaa, EKRE і соціал-демократи.

Кая Каллас побачила у цій ініціативі спробу поставити під питання існуючу коаліцію, хоча сама не зацікавлена у цьому. Прем’єрка зауважила, що Партія реформ не проти запропонованих проєктом змін, але оскільки вони створюють велике навантаження на бюджет, то ця ініціатива потребує більш тривалого обговорення і має враховувати економічні прогнози.

"Звісно, підвищення цін - болюче питання, що впливає на усіх жителів країни. Але якщо у понеділок у центристів з’являється ідея підвищити дитячі соцвиплати, у вівторок висувається ультиматум, а в четвер проєкт вже у парламенті - виникає запитання, чи взагалі було бажання щось обговорювати?... Ми готові до дискусії, але такі речі обговорюються у рамках держбюджету", - пояснила Кая Каллас, зазначивши, що економічні прогнози та тенденції на наступний рік стануть зрозумілими ближче до осені.

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Поспіх центристів вона назвала також гонитвою за політичними балами, що суперечить політичній етиці.

"Пропонувати популярні рішення, які передбачають для всі підвищення виплат - це лише частина арифметики… Якщо ініціативу схвалити, то пошук коштів на це ляже на плечі Партії реформ. У коаліції так не робиться. Я не бачу пояснень для таких дій, окрім як бажання змін і співпраці з кимось іншим. То оголошуйте мені недовіру і створюйте власну коаліцію", - заявила Кая Каллас.

Лідер центристів Юрі Ратас у відповідь заявив, що Центристська партія не планувала оголошувати недовіру Каллас.

"Але, схоже, вона (Каллас) своїми заявами сама "вбила" коаліцію. І тоді має діяти відповідно - створювати новий уряд з Isamaa і соціал-демократами, математично така можливість у неї є", - сказав Юрі Ратас.

За його словами, центристи просто хотіли внести проєкт для підтримки родин в умовах значного підвищення цін. На запитання, навіщо робити це поспіхом, якщо він набув би чинності з нового року, Ратас відповів, що хотів "дати людям впевненість вже зараз" і щоб цю ідею врахували у плануванні бюджету.

Він також стверджує, що питання про підвищення соцвиплат обговорювалося давно і реформісти нібито раніше висловлювали принципову підтримку, тож проєкт не мав стати для них несподіванкою.

Президент Естонії Алар Каріс після цього обміну заявами закликав коаліційні партії швидко визначитися, чи готові вони далі працювати разом.

"Якщо замість співпраці починаються ультиматуми, спільне управління перетворюється на словесну війну і довіра зруйнована - немає сенсу у такому коаліційному уряді. Без співпраці і довіри керувати країною неможливо. Ми не можемо дозволити собі легковажність у розпал низки криз, від міжнародної безпеки до енергетики і пандемії, мати уряд, який зайнятий міжусобицями", - наголосив Алар Каріс.

Чинна коаліція існує з січня 2021 року. До попередньої входили центристи, EKRE та Isamaa. Попередній уряд "вбив" корупційний скандал довкола партії Юрі Ратаса.