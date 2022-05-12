В Эстонии правительство оказалось на грани распада

Эстонское правительство оказалось под угрозой из-за недоразумения между коалиционными партнерами, спровоцированного законопроектом от Центристской партии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ERR.

В правящую коалицию входит "Партия реформ" действующего премьера Каи Каллас и Центристская партия, которую возглавляет экс-премьер Юри Ратас.

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Конфликт спровоцировал поданный центристами и поддержанный оппозицией законопроект о повышении соцвыплат для детей. Его подписали представители четырех из пяти парламентских фракций – коалиционные центристы и оппозиционные Isamaa, EKRE и социал-демократы.

Кая Каллас увидела в этой инициативе попытку поставить под вопрос существующую коалицию, хотя сама не заинтересована в этом. Премьер отметила, что Партия реформ не против предложенных проектом изменений, но поскольку они создают большую нагрузку на бюджет, то эта инициатива требует более длительного обсуждения и должна учитывать экономические прогнозы.

"Конечно, повышение цен – болезненный вопрос, влияющий на всех жителей страны. Но если в понедельник у центристов появляется идея повысить детские соцвыплаты, во вторник выдвигается ультиматум, а в четверг проект уже в парламенте – возникает вопрос, было ли изначально желание что-то обсуждать?... Мы готовы к дискуссии, но такие вещи обсуждаются в рамках госбюджета", - пояснила Кая Каллас, отметив, что экономические прогнозы и тенденции на следующий год станут понятны ближе к осени.

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Спешку центристов она назвала также погоней за политическими баллами, что противоречит политической этике.

"Предлагать популярные решения, которые предусматривают все повышение выплат - это лишь часть арифметики… Если инициативу одобрить, то поиск средств на это ляжет на плечи Партии реформ. В коалиции так не делается. Я не вижу объяснений для таких действий, кроме как желания изменений и сотрудничества с кем-то другим. Так объявляйте мне недоверие и создавайте собственную коалицию", - заявила Кая Каллас.

Лидер центристов Юри Ратас заявил, что Центристская партия не планировала объявлять недоверие Каллас.

"Но, похоже, она (Каллас) своими заявлениями сама "убила" коалицию. И тогда должна действовать соответственно – создавать новое правительство с Isamaa и социал-демократами, математически такая возможность у нее есть", – сказал Юри Ратас.

По его словам, центристы просто хотели внести проект для поддержки семей в условиях повышения цен. На вопрос, зачем делать это сейчас, если бы он вступил в силу с нового года, Ратас ответил, что хотел "дать людям уверенность уже сейчас" и чтобы эту идею учли в планировании бюджета.

Он также утверждает, что вопрос о повышении соцвыплат обсуждался давно и реформисты якобы раньше выражали принципиальную поддержку, поэтому проект не был для них неожиданностью.

Президент Эстонии Алар Карис после этого обмена заявлениями призвал коалиционные партии быстро определиться, готовы ли они дальше работать вместе.

"Если вместо сотрудничества начинаются ультиматумы, совместное управление превращается в словесную войну и доверие разрушено - нет смысла в таком коалиционном правительстве. Без сотрудничества и доверия управлять страной невозможно. Мы не можем позволить себе легкомыслие в разгар ряда кризисов, от международной безопасности до энергетики и пандемии, иметь правительство, которое занято внутренней окопной войной", - подчеркнул Алар Карис.

Действующая коалиция существует с января 2021 года. В предыдущую входили центристы, EKRE и Isamaa. Предыдущее правительство "убил" коррупционный скандал вокруг партии Юри Ратаса.