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Латвія заблокує "Вконтакті" та "Однокласники"

"Європейська правда"Четвер, 12 травня 2022, 21:34

Керівник латвійської Національної ради з електронних ЗМІ (NEPLP) Іварс Аболіньш повідомив про те, що країна заблокує кілька великих російських соцмереж, включаючи "Вконтакті" та "Однокласники".

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

"Відповідно до встановлених Європейським союзом (ЄС) санкцій, NEPLP ухвалив рішення обмежити роботу соціальних мереж "Вконтакті", "Однокласники" та "Мій світ" на території Латвії", - повідомив Аболіньш.

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Платформи буде заблоковано наступного тижня, уточнив він.

NEPLP стверджує, що має докази того, що платформи належать російським бізнесменам Юрію Ковальчуку та Владіміру Кирієнку, які включені до списку санкцій ЄС.

Теми: Латвія
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