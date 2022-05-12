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Латвия заблокирует "Вконтакте" и "Одноклассники"

"Европейская правда"Четверг, 12 мая 2022, 21:34

Руководитель латвийского Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш сообщил о том, что страна заблокирует несколько крупных российских соцсетей, включая "Вконтакте" и "Одноклассники".

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

"В соответствии с установленными Европейским союзом (ЕС) санкциями, NEPLP принял решение ограничить работу социальных сетей "Вконтакте", "Одноклассники" и "Мой мир" на территории Латвии", - сообщил Аболиньш.

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Платформы будут заблокированы на следующей неделе, уточнил он.

NEPLP утверждает, что у него есть доказательства того, что платформы принадлежат российским бизнесменам Юрию Ковальчуку и Владимиру Кириенко, которые включены в список санкций ЕС.



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Темы: Латвия
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