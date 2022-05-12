У Миколаєві лунають вибухи
Четвер, 12 травня 2022, 22:03
У Миколаєві лунають вибухи, міський голова закликає усіх залишатися в укриттях.
Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич
Дослівно: "У Миколаєві лунають вибухи. Усім залишатись в укриттях".
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Деталі: Про повітряну тривогу у місті повідомили о 21.43.
У соцмережах поширюють звуки вибухів, котрі чують у місті.
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