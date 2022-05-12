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У Миколаєві лунають вибухи

Мазуренко Альона Четвер, 12 травня 2022, 22:03
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ

У Миколаєві лунають вибухи, міський голова закликає усіх залишатися в укриттях.

Джерело: міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Дослівно: "У Миколаєві лунають вибухи. Усім залишатись в укриттях".

Деталі: Про повітряну тривогу у місті повідомили о 21.43.

У соцмережах поширюють звуки вибухів, котрі чують у місті.

Знати більше: Мер Миколаєва Сєнкевич: Щоб збагнути, що таке війна, потрібно стати біля розваленої будівлі чи сходити на похорон бійця

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Теми: Миколаїв
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