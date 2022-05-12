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В Николаеве раздаются взрывы

Мазуренко Алена Четверг, 12 мая 2022, 22:03
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ

В Николаеве раздаются взрывы, городской голова призывает всех оставаться в укрытиях.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич

Дословно: "В Николаеве раздаются взрывы. Всем оставаться в укрытиях".

Детали: О воздушной тревоге в городе сообщили в 21:43.

В соцсетях распространяют звуки взрывов, слышащих в городе.

Узнать больше: Мэр Николаева Сенкевич: Чтобы понять, что такое война, нужно стать у разваленного здания или сходить на похороны бойца

Темы: Николаев
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