В Николаеве раздаются взрывы, городской голова призывает всех оставаться в укрытиях.

Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич

Дословно: "В Николаеве раздаются взрывы. Всем оставаться в укрытиях".

Детали: О воздушной тревоге в городе сообщили в 21:43.

В соцсетях распространяют звуки взрывов, слышащих в городе.

Узнать больше: Мэр Николаева Сенкевич: Чтобы понять, что такое война, нужно стать у разваленного здания или сходить на похороны бойца