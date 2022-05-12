Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На сході ЗСУ за день знищили 55 одиниць техніки окупантів і збили гелікоптер

Катерина ТищенкоЧетвер, 12 травня 2022, 22:04
На сході ЗСУ за день знищили 55 одиниць техніки окупантів і збили гелікоптер
ілюстративне фото Генштабу

На Донецькому та Луганському напрямках обстановка складна, однак українські військові відбили за день 18 атак ворога, знищили 55 одиниць техніки, збили гелікоптер та безпілотники.

Джерело: Угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Обстановка складна, але контрольована. Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах, нищить адміністративні будівлі, лікарні, школи і дитячі садочки".

Реклама:

Деталі: За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 13 танків; 8 артилерійських систем (одна з них РСЗВ); 27 одиниць бойової броньованої техніки; 2 одиниці спеціальної інженерної техніки; 5 автомобілів.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та 4 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Разом з тим, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 12 травня відбито 6 атак російських військ.

ВІДЕО ДНЯ

Втрати ворога склали: особового складу – до 180, танки – 6, БМП – 6, БТР – 2, МТЛБ – 2, САУ – 3, РСЗВ – 1, мінометні розрахунки – 4, АТТ – 3.

Теми: ДонбасвійнаЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Донбас
Майже 70% українців добре та нейтрально ставляться до кримчан в окупації, гірше – до жителів сходу
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українці зменшили наступальний потенціал росіян на двох напрямках – Маляр
Останні новини
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
Усі новини...
Реклама: