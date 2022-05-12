На сході ЗСУ за день знищили 55 одиниць техніки окупантів і збили гелікоптер

На Донецькому та Луганському напрямках обстановка складна, однак українські військові відбили за день 18 атак ворога, знищили 55 одиниць техніки, збили гелікоптер та безпілотники.

Джерело: Угруповання Об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно: "Обстановка складна, але контрольована. Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах, нищить адміністративні будівлі, лікарні, школи і дитячі садочки".

Деталі: За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 13 танків; 8 артилерійських систем (одна з них РСЗВ); 27 одиниць бойової броньованої техніки; 2 одиниці спеціальної інженерної техніки; 5 автомобілів.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52 та 4 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".

Разом з тим, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" 12 травня відбито 6 атак російських військ.

Втрати ворога склали: особового складу – до 180, танки – 6, БМП – 6, БТР – 2, МТЛБ – 2, САУ – 3, РСЗВ – 1, мінометні розрахунки – 4, АТТ – 3.